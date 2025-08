Líder em sustentabilidade

A Lojas Renner S.A. é a primeira varejista do mundo a publicar, de forma voluntária e antecipada, o relatório de Informações Financeiras Relacionadas à Sustentabilidade (IFRS) com base no novo padrão global emitido pelo International Sustainability Standards Board (ISSB). O documento revela impacto positivo líquido de R$100 milhões no resultado operacional de 2024, mesmo com a ocorrência de eventos climáticos extremos. A projeção para os próximos 10 anos aponta geração de caixa de até R$217 milhões com iniciativas sustentáveis. A publicação reforça a transparência da companhia e evidencia como a integração entre sustentabilidade e estratégia gera valor concreto de longo prazo para o negócio.

Experiências de pintura

A caxiense Koria marca presença na Fimma Brasil 2025, uma das maiores feiras do setor moveleiro na América Latina, que segue até esta quinta-feira, em Bento Gonçalves. Entre os destaques do seu estande, está uma experiência inédita e interativa, que apresenta ao vivo as etapas do processo de pintura industrial. Com isso, os visitantes conhecem de perto a cabine ideal para cada tipo de pintura.

As garrafas térmicas

A Termolar de Porto Alegre lançou uma edição especial das garrafas térmicas R-Evolution em parceria com César Oliveira & Rogério Melo. Parte do valor líquido das vendas será destinada ao Asilo Padre Cacique. Disponíveis em três tamanhos e na cor Preto Hub, as peças celebram a cultura gaúcha e contam com tecnologia para manter bebidas na temperatura ideal por mais tempo.

Os 25 anos da Acasargs

Com 25 anos de dedicação aos caminhos de peregrinação, a Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela do Estado do Rio Grande do Sul (Acasargs) realiza seu jantar comemorativo dia 23 de agosto, sábado, no Parque Gigante, em Porto Alegre. Os convites estão à venda pelo site oficial da associação, que ao longo de sua trajetória já realizou mais de 500 caminhadas, compartilhando experiências com mais de 20 mil peregrinos e fomentando a economia, o turismo e a geração de emprego e renda.

A máquina de sexagem

O Brasil acaba de receber e instalar sua primeira máquina de sexagem in-ovo, permitindo que incubatórios identifiquem o sexo dos embriões ainda dentro do ovo, evitando assim o descarte rotineiro de pintinhos machos, considerados inadequados para a produção de ovos. A nova máquina "Cheggy", da empresa alemã Agri Advanced Technologies GmbH (AAT), é a primeira do tipo na América Latina, reforçando o papel de liderança do Brasil em inovação agrícola e bem-estar animal.

Festa da Barrica Gramado

A Enoteca do Casa da Montanha, em Gramado, promove neste sábado, 9 de agosto, a 5ª edição da Festa da Barrica. Criado pelo VinoLab, o evento traz 100 litros de vinhos inéditos das vinícolas gaúchos Viapiana e Arte Líquida, servidos direto da barrica e jamais engarrafados. Com presença dos produtores, tributo a Amy Winehouse e tasting de menu especial, a noite promete uma imersão única e inesquecível. Reservas pelo telefone (54) 3295-7575.

O turismo da Catedral de Pedra

A Igreja Matriz de Lourdes, em Canela, conhecida como Catedral de Pedra, ou simplesmente Igreja Matriz, está no top 10 do Prêmio Travellers & Choice 2025, na categoria, os melhores dos melhores - Atrações. O ranking é baseado em atrativos que recebem um grande volume de avaliações e opiniões positivas da comunidade do Tripadvisor em um período de 12 meses. A 10ª posição da Catedral de Pedra é celebrada pela administração pública canelense que tem no templo religioso sua maior concentração turística durante o dia e a noite.