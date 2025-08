Press Café em Passo Fundo

O Press Café acaba de inaugurar sua primeira franquia no Brasil, no segundo piso do Passo Fundo Shopping. Conhecido por cafés especiais e confeitaria europeia, o grupo estreia fora de Porto Alegre com projeto assinado pela Tellini Vontobel, mantendo o estilo acolhedor e elegante da marca. A escolha da cidade foi estratégica, segundo a fundadora Carla Tellini. No cardápio, destaque para doces premiados, como éclairs e mil-folhas, além de cafés de torra própria. A nova unidade marca uma etapa decisiva na trajetória do Press Café, que planeja novas franquias até o final de 2025 em cidades como Porto Alegre e Balneário Camboriú.

Unidasul mais sustentável

A UnidaSul inicia um novo capítulo em sua jornada ESG com a conclusão de ampla pesquisa que envolveu públicos interno e externo, incluindo colaboradores das lojas e áreas administrativas, diretoria, fornecedores e clientes estratégicos. O estudo teve como objetivo mapear percepções e prioridades em relação à sustentabilidade, com base em 26 temas distribuídos entre os eixos ambiental, social e de governança. Esse movimento está integrado ao planejamento estratégico da empresa.

Um Festival de Assados

No Dia dos Pais, no próximo domingo, o Colheita Butique Sazonal, em Pinto Bandeira, promove um almoço especial: o Festival de Assados com menu assinado pelo chef Giordano Tarso. Em mesa única ao ar livre, a experiência reúne fartura, sabores na brasa e a paisagem rural da Serra Gaúcha. Reservas antecipadas pelo fone: (54) 98126-8293.

A união de sete vinícolas

Sete vinícolas de Faria Lemos, interior de Bento Gonçalves, se uniram em torno de um propósito nobre e comum: valorizar o território, fortalecer a produção vitivinícola local e promover o potencial cultural e turístico da região. Foi com essa visão compartilhada que, no dia 15 de julho de 2025, foi fundada a Aprolemos (Associação de Produtores de Vinhos Finos de Faria Lemos). A entidade nasce com um olhar coletivo e estratégico, reunindo também sócios contribuintes engajados no desenvolvimento do enoturismo e da identidade territorial.

Programa Aprimorar

A Gerdau está com as inscrições abertas para o Programa Aprimorar em Charqueadas e Sapucaia do Sul. Ele oferece 20 vagas para os interessados nas capacitações em siderurgia, mecânica, construção civil, eletricidade e soldagem. Para participar é necessário ter mais de 18 anos e Ensino Médio completo. As inscrições devem ser feitas pelo site relativo às cidades ou pelos telefones (51) 3904 2615 e (51) 3904-2660.

Selo Inteligência Humana

Reconhecido por projetos de arquitetura, engenharia e design de alto padrão, o Casa Living — estúdio criativo do Grupo Casa — apresenta o selo Inteligência Humana. Mais do que uma assinatura, é um manifesto: cada traço nasce do encontro entre sensibilidade, técnica e ofício artesanal. Liderado por Ricardo Peccin, o escritório valoriza o desenho à mão como ponto de partida. Em plena era digital, reafirma: aqui, criar continua sendo um ato profundamente humano.

Novo vinho com receita secreta

A vinícola Casa Valduga, de Bento Gonçalves (RS), lançou recentemente o Luiz Valduga Corte II, um vinho produzido em lote exclusivo e limitado. Elaborado a partir de safras e varietais mantidos em sigilo, ele busca valorizar a tradição familiar, oferecendo uma experiência sensorial única e focada na essência do vinho. O rótulo, que já pode ser adquirido no site da Famiglia Valduga, homenageia Luiz Valduga, patriarca da família, e integra as comemorações dos 150 anos de sua chegada ao Brasil.