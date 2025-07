Exclusividade compartilhada

Focada no modelo de negócios de imóveis compartilhados e apostando em qualidade e uso inteligente do espaço urbano, a incorporadora gramadense Ownerinc se destaca neste segmento de mercado, cada vez mais em alta no País. Só a cidade serrana concentra R$ 12,2 bilhões em VGV potencial em 2025, com incremento de 8% sobre 2024, aponta a pesquisa da Caio Calfat Real Estate Consulting. Ela sinaliza ainda que Gramado detém metade dos 18 empreendimentos do RS neste formato. Defendendo menos construções e mais valor agregado, os empreendimentos da empresa primam por localização estratégica e ampla gama de serviços, aliando sofisticação e funcionalidade.

Forte espaço para avós

Com forte apelo emocional, valorização da família e afeto, o Dia dos Avós, celebrado em 26 de julho, é uma data que conquista forte espaço no calendário do comércio gaúcho e brasileiro. Mesmo não tendo o impacto de ocasiões como o Dia das Mães ou Dia dos Pais, o Dia dos Avós representa há alguns anos oportunidade interessante para os empreendimentos comerciais impulsionarem suas vendas ao longo desta semana.

A restituição pelo Pix

A Receita Federal agora permite que empresas optantes pelo Simples Nacional, incluindo os Microempreendedores Individuais (MEIs), recebam a restituição de tributos por meio do Pix. A nova modalidade tem como objetivo oferecer mais agilidade, segurança e eficiência no processo de devolução de valores pagos indevidamente ou em duplicidade. A restituição ainda pode ser feita pelos meios tradicionais.

O fim do papel moeda

O dinheiro em espécie está mesmo com os dias contados no Brasil? Se depender da velocidade com a qual os pagamentos digitais avançam no País, a resposta parece ser sim. Dados recentes do Banco Central revelam queda expressiva no uso do papel-moeda: em apenas três anos, as transações em dinheiro físico caíram de 83,6% (2021) para 68,9% (2024), escreve Marlon Tseng, da Pagsmile. Mais revelador, hoje só 22% dos brasileiros consideram o dinheiro vivo seu principal meio de pagamento — em 2021, esse percentual era de 42%.

Portugal novo começo

Portugal já abriga mais de 550 mil brasileiros vivendo legalmente no país, e esse número não para de crescer. Para muitos imigrantes, a travessia do Atlântico representa não só uma busca por qualidade de vida, mas também um novo começo como empreendedores. Em um ambiente de negócios estável, com idioma em comum e laços culturais fortes, o franchising se consolidou como uma das formas mais estruturadas e seguras de empreender.

O tráfego nas rodovias

Mesmo após registrar retração de 1,5% entre maio e junho de 2025, possivelmente associada a eventos climáticos recentes, o tráfego nas rodovias do RS manteve tendência positiva em relação ao ano passado. Em junho, o volume de viagens foi 26,4% superior ao observado em igual mês de 2024, refletindo o processo consistente de retomada da mobilidade no Estado após os severos impactos do evento climático extremo ocorrido em maio de 2024.

Somos todos vira-latas

Celebrado em 31 de julho, o Dia do Vira-Latas reacende a discussão sobre o abandono e o preconceito enfrentado por cães e gatos sem raça definida no Brasil. Nesta data, é importante relembrar a campanha "Somos Todos Vira-Latas", promovida pelo Instituto Ampara Animal, que reforça a importância da adoção responsável e da valorização desses animais. Segundo estimativas da OMS, o Brasil possui cerca de 30 milhões de animais em situação de abandono, sendo aproximadamente 20 milhões de cães, a maioria deles vira-latas.