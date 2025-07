Biometria não é suficiente

A adoção da biometria explodiu no Brasil nos últimos anos — 82% dos brasileiros já utilizam alguma tecnologia biométrica para autenticação, impulsionada pela conveniência e pela busca por mais segurança nos serviços digitais. Seja no acesso a bancos via reconhecimento facial ou no uso de impressão digital para autorizar pagamentos, a biometria virou o "novo CPF" em termos de identificação pessoal, tornando processos mais rápidos e intuitivos, escreve Sylvio Vieira, da SVX Consultoria. No entanto, uma onda crescente de fraudes tem exposto os limites dessa solução: só em janeiro de 2025, foram registradas 1,24 milhão de tentativas de fraude no Brasil - aumento de 41,6% em relação ao mesmo mês de 2024, o equivalente a uma tentativa de golpe a cada 2,2 segundos.

Empresas familiares em risco

O Brasil passa por uma transição empresarial sem precedentes. Com o avanço da idade de milhares de fundadores que consolidaram seus negócios no período pós-Plano Real, uma onda de sucessões se aproxima, ameaçando a continuidade de boa parte das empresas familiares — que formam a espinha dorsal da economia nacional, escreve o advogado Marco Espanha. Segundo o IBGC e estudos acadêmicos, cerca de 90% das empresas brasileiras são familiares, representando 65% do PIB e 75% dos empregos privados no País.

Programa de Jovem Aprendiz

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, está com inscrições abertas para 30 vagas no programa de Jovem Aprendiz da unidade de Charqueadas (RS). As oportunidades são destinadas a jovens com interesse na área industrial — como aciaria, transformação mecânica, logística, laminação e manutenção — com idade entre 17 e 22 anos para mulheres e entre 18 e 22 anos para homens, que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio.

Aposta no marketing olfativo

O Divisa Experience Resort, localizado em São Francisco de Paula, aposta no marketing olfativo para elevar ainda mais a experiência sensorial e despertar a memória afetiva de seus hóspedes. Desenvolvida em parceria com a Santho Aroma, de Gramado, a identidade olfativa — que, a partir deste inverno, estará presente em diferentes ambientes, das áreas sociais às acomodações — pertence à família "fougère aromática", combinando notas cítricas, aromáticas e amadeiradas.

Plástico 100% biodegradável

A empresa gaúcha Multinova, de Farroupilha (RS), referência nacional na produção de plásticos bolha, polietileno e polipropileno expandido, lança ao mercado uma solução inovadora e ambientalmente responsável: um plástico 100% degradável, certificado e que não gera microplásticos, segundo a gerente executiva industrial, Rogeria Portes. A novidade representa um avanço importante nas estratégias da empresa voltadas à sustentabilidade e ao desenvolvimento de embalagens com menor impacto ambiental.

A vantagem do Pix Automático

O Pix Automático é a nova funcionalidade da modalidade, que permite pagamentos recorrentes a empresas, de forma programada e sem necessidade de autorização a cada transação. A novidade traz praticidade para os consumidores e agilidade para as empresas, mas também acende um alerta sobre os riscos de golpes e fraudes digitais. Segundo a Serasa Experian, o Pix já é um dos meios de pagamento mais utilizados em compras online, citado por 59,6% dos consumidores. Esse destaque também o torna um alvo recorrente de cibercriminosos. Entre as fraudes mais relatadas, o "pagamento de boletos falsos ou transferências Pix indevidas" aparece como a mais recorrente, mencionada por 32,8% dos entrevistados.