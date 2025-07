A Transcal, empresa de transporte coletivo metropolitano com sede em Cachoeirinha, deu início ao seu Plano Anual de Treinamentos em parceria com o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat) e foco na qualificação de seus colaboradores. Em julho foram iniciadas as atividades de desenvolvimento comportamental com a equipe de manutenção. Nos próximos meses, a equipe operacional será contemplada com treinamentos voltados à qualidade no atendimento ao cliente. O plano também conta com um programa de desenvolvimento de lideranças.

Preços das hortaliças caem

A boa oferta de cenoura, batata e cebola nos principais mercados atacadistas influenciaram a queda dos preços na média ponderada registrada no último mês. Banana, laranja, mamão e melancia, assim como a alface, também registraram cotações mais baixas na comercialização no atacado em junho. É o que mostra o 7º Boletim do Prohort, divulgado pela Conab ontem.

As novidades da construção

Até esta sexta-feira, a indústria da construção civil se encontra na Fiergs com as principais novidades que prometem transformar o setor. Em sua 26ª edição, a Construsul reúne mais de 300 expositores nacionais e internacionais, com lançamentos, tendências e ampla programação voltada à qualificação profissional. A entrada é gratuita para todos os profissionais do setor, a feira acontece das 13h às 21h, na quarta e quinta-feira, e das 13h às 19h na sexta-feira.

A preferência pelo camarão

Desde a abertura, há cinco anos, 190 mil pessoas se deliciaram no Asiana seja na Capital ou no Litoral durante o verão. O restaurante, da Rua Dinarte Ribeiro, conquistou lugar de referência na culinária asiática do Estado, sendo o camarão a preferência incontestável. Ele lidera o consumo com 14 toneladas preparadas desde 2020 entre as proteínas oferecidas - carne vermelha, frango, salmão, atum, peixe branco, polvo e lula.

As empresas bem-sucedidas

Quando pensamos em empresas bem-sucedidas, é comum atribuir o mérito a fatores como tecnologia, estratégia e até sorte. Poucos, no entanto, se lembram do elemento mais determinante para o sucesso de qualquer negócio: as pessoas. Equipes de alto desempenho não são fruto do acaso nem resultado de seleção perfeita de talentos. Elas são construídas com intencionalidade, método e liderança, escreve Marcos Lavor, sócio diretor do Grupo Food Smart.

Clima extremo desafia o agro

Dados recentes da Embrapa apontam que o País enfrenta uma das mais intensas secas atmosféricas dos últimos anos. Em muitos polos agrícolas, a umidade relativa do ar tem ficado abaixo de 30%, favorecendo a desidratação precoce de grãos, a deterioração de frutas e hortaliças e o aumento da poeira nos ambientes de armazenagem e processamento. Além disso, ventanias e chuvas localizadas colocam em risco a infraestrutura de galpões, impactando diretamente estoques e equipamentos.

Há vagas para profissionais 50

Com foco na valorização da diversidade e na promoção de um ambiente de trabalho plural, o Grupo Passarela anuncia novas oportunidades de emprego voltadas a profissionais com mais de 50 anos em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. A iniciativa integra a cultura organizacional da empresa, que reconhece a importância da experiência e do repertório profissional e as vagas estão disponíveis para todas as funções e unidades da rede, abrangendo cargos como operador de caixa, repositor, atendente, serviços gerais, açougue e fruteira.