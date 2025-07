Resíduos têxteis em aterros

A indústria da moda vive uma contradição evidente: enquanto o consumo cresce em ritmo acelerado, a capacidade de reaproveitamento dos resíduos têxteis ainda não acompanha essa expansão. Estima-se que mais de 90 milhões de toneladas de roupas sejam descartadas por ano no mundo e a maior parte delas acaba em aterros sanitários ou lixões. A produção têxtil também figura entre as mais intensivas no uso de água e energia, ao mesmo tempo em que responde por parte significativa da liberação de microplásticos nos oceanos. No Brasil, até 90% dos têxteis descartados não são reaproveitados, o que evidencia o desafio estrutural da cadeia produtiva e de consumo.

A Eternit na Construsul

A Eternit - companhia focada no setor de materiais de construção e líder de mercado no segmento de coberturas - participará da 26ª Feira Internacional da Construção - Construsul, que acontecerá entre os dias 22 e 25 de julho, no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre. A empresa estará no estande nº407, onde apresentará inovações do seu portfólio, com destaque para a tecnologia hidrorrepelente Imper .

Engenheiros e engenheiras

A Sociedade de Engenharia do RS realizará nesta quarta-feira (23) o Debates sobre o tema "Extração de Areia de Corpos Hídricos" em conjunto com a Rede de Mulheres na Engenharia. O evento será das 9h às 12h, na sede social da entidade, bairro Pedra Redonda em Porto Alegre.

O destino das exportações

Dados da Unidade de Estudos Econômicos (UEE) do Sistema Fiergs mostram que, em 2024, os EUA foram destino de 11,2% das exportações da indústria de transformação gaúcha. O ramo com maior exposição foi o de armas de fogo (85,9%), seguido por calçados de couro que, apesar de menor dependência do mercado americano, é o setor que mais emprega no RS.

Pouca educação financeira

A maioria dos brasileiros (55%) admite que entende pouco (40%) ou nada (15%) de educação financeira, mas reconhece que o tema é muito importante e afirma ter muita (55%) ou alguma (20%) atenção com o acompanhamento e o controle das finanças pessoais. É o que revela a 17ª edição da pesquisa Observatório Febraban feita pelo Ipespe para a entidade.

O Programa RS Talentos

O Governo do RS, por meio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), lançou o segundo edital do Programa RS Talentos - este voltado para universidades públicas. Com investimento de R$ 7,2 milhões, oriundos do Fundo do Plano Rio Grande, a iniciativa prevê até 200 bolsas para engenharias e ciência da computação no valor de R$ 2 mil mensais pagos ao aluno por 18 meses.

O varejo alimentar recua

A Rock Encantech, referência em soluções para engajamento de clientes na América Latina, divulgou um levantamento focado no desempenho do varejo alimentar brasileiro em junho sobre o mês anterior. A pesquisa analisou 160 milhões de transações, com as principais tendências e mudanças no comportamento de consumo. O varejo alimentar recuou 6,2%, com destaque para o atacarejo, cujo faturamento caiu 6%.

Carros compactos sustentáveis sem IPI

A recente decisão do governo federal de zerar o IPI de carros compactos considerados sustentáveis provocou um alerta imediato em toda a cadeia comercial do setor. A medida, embora bem intencionada para estimular a venda de carros novos, pode gerar efeitos colaterais significativos: entre eles, a provável desvalorização dos veículos seminovos e usados, além da pressão sobre as margens de lucro de concessionárias e lojistas especializados em veículos de segunda mão.