Pelo bem-estar médico

A Unicred Porto Alegre e o Hospital São Lucas da Pucrs assinam na próxima terça-feira, às 9h30min, uma parceria voltada à valorização dos profissionais da saúde que integram o corpo

clínico da instituição. A cooperativa contribuiu para a modernização dos espaços utilizados pelos

médicos, como sala de descanso e ambientes de apoio, com o objetivo de garantir mais comodidade

no dia a dia e facilitar a atuação dos profissionais da saúde. A iniciativa reconhece o papel

fundamental desses profissionais no cuidado prestado à população. Após a assinatura do termo de

cooperação, haverá coquetel na agência Unicred PUC.

Azeite gaúcho Ouro em Israel

A Olive Jungle, marca de azeite gaúcho dos sócios Ronaldo e Maria Carolina de Castilhos, recebeu a Medalha de Ouro em Israel, durante o Mediterranean International Olive Oil Competition. Criada em 2017, a Olive Jungle soma dez prêmios internacionais. Com produção artesanal em Farroupilha, em meio a 36 hectares de oliveiras, a marca é representada em solo caxiense, só por Désirée Scholten Balen, à frente da Fabio Balen Gallery.

Financiamento de veículos

O Estado do RS foi responsável pelo financiamento de 187,5 mil veículos, entre novos e usados, no primeiro semestre de 2025. O número representa alta de 0,3% em relação a igual período de 2024, conforme dados da B3. No segmento de autos leves, verificou-se aumento de 0,2% entre os seis primeiros meses deste ano e igual período de 2024. Houve queda de 3,3% na quantidade de financiamentos de motos, e crescimento de 3,7% no número de veículos pesados financiados.

Portuguesas em Porto Alegre

As professoras portuguesas Helena Marujo e Sara Midões, referências internacionais em Psicologia Positiva, estarão em agosto em Porto Alegre. Elas lideram a inédita Certificação Internacional em Psicologia Positiva para Lideranças, realizada pela Sonata Brasil em parceria com a Universidade de Lisboa. Serão duas turmas de alunos de todo o Brasil.

A sondagem industrial CNI

As condições financeiras da indústria pioraram no segundo trimestre deste ano, mostra a Sondagem Industrial, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) na sexta-feira. O índice de satisfação dos empresários com as finanças dos negócios caiu 0,4 ponto, de 48,8 para 48,4 pontos. Mais distante da linha de 50 pontos, o indicador aponta maior insatisfação dos industriais em relação ao primeiro trimestre.

Guilherme Paulus no debate

Co-fundador da CVC e o principal empresário da história do turismo do Brasil, Guilherme Paulus é o convidado da edição de julho do Fecomércio-RS Debate, em Porto Alegre. Voltado ao segmento do turismo, seu panorama atual e potenciais de desenvolvimento e aproveitamento, o evento acontece no dia 31, a partir das 11h30min, na sede da Fecomércio-RS, no bairro Anchieta. Com ele, também palestra o ex-ministro do Turismo no governo Temer, Vinicius Lummertz.

Toneladas de plástico no mar

O mar está distante do seu dia a dia? Pois saiba: ele começa na sua calçada. Cada tampinha descartada na rua, cada bituca jogada no chão, cada microplástico invisível que escapa pelo ralo, tudo pode parar no oceano, escreve a consultora Luciana Lancerotti. Segundo o Programa das

Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP), anualmente, entre 19 e 23 milhões de toneladas de

plástico escapam para rios, lagos e mares - o equivalente a 2.000 caminhões por dia despejados em

ecossistemas aquáticos. "A essa altura, já não é apenas sobre reciclar, mas sobre reprogramar",

destaca ela.