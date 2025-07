Energia que forma talentos

Com sede em Porto Alegre e 40 anos de atuação no setor elétrico, a Tecnova Engenharia soma mais de 2 mil MVA em potência instalada, 50 subestações energizadas e projetos de energia renovável em diversas regiões do País. Reconhecida com sete selos GPTW - Great Place to Work -, a empresa investe em novas frentes para ampliar sua reputação e atrair talentos alinhados à sua cultura. Para enfrentar o crescente desafio da escassez de profissionais qualificados no segmento, criou o programa Tec Renova, que promove mentorias, visitas imersivas e parcerias com a Pucrs, a Ufrgs e o Instituto Caldeira, com o objetivo de aproximar estudantes do universo da energia.

As férias no Iguatemi

Em clima de férias escolares, o Iguatemi Porto Alegre oferece uma série de atividades infantis para entreter a criançada durante o período. Entre elas, o parque temático Astroventura já está aberto, na Praça Erico Veríssimo, com escorregador em formato de foguete, piscina de bolinhas, jogos interativos e túneis iluminados. A atração funciona até 30 de agosto, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. Ingressos à venda na bilheteria local.

Pagamento do INSS

Aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos por parte de entidades associativas já podem aderir ao acordo de ressarcimento oferecido pelo governo federal desde 11 de julho. O beneficiário que aderir até segunda-feira (21) receberá o pagamento dos valores descontados a partir do dia 24, respeitando a ordem de adesão. A adesão é gratuita, dispensa o envio de documentos adicionais e é um passo essencial para garantir a devolução, afirma o ministro Wolney Queiroz.

Histórias inspiradoras

A próxima reunião-almoço promovida pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) será realizada na segunda-feira, às 12h, com uma edição da série Histórias Inspiradoras. O convidado é o empresário Nelson Lisot, que falará sobre sua trajetória com o tema "De um pão para um bilhão".

Vagas na Pompéia

A Pompéia está com vagas abertas para as funções de assistente de loja, assistente de vendas, auxiliar de limpeza, vendedor e consultor de loja nas cidades de Porto Alegre, Esteio, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, São Lourenço do Sul, Taquara, Erechim, Passo Fundo, Venâncio Aires, Panambi e Lajeado. Os interessados encontram mais informações e podem cadastrar o currículo no site www.lojaspompeia.com.br, na área "Trabalhe Conosco".

A prevenção de perdas

A perda no varejo sempre foi tratada como um custo inevitável da operação. Mas os números da 8ª Pesquisa de Perdas no Varejo Brasileiro, conduzida pela Abrappe em parceria com a KPMG, divulgados recentemente, mostram que essa visão precisa mudar - e com urgência, segundo Thiago Artacho, CEO da Green Tech Solutions. O estudo revelou que, mesmo com a queda do índice médio de perdas de 1,57% para 1,51%, o setor ainda teve um prejuízo estimado em R$ 36,5 bilhões em 2024.

Valduga celebra 150 anos

O Grupo Famiglia Valduga lança o rótulo Gran Cabernet Franc e o inédito Tour 150 Anos para comemorar sua chegada ao Brasil. O vinho homenageia o primeiro tinto fino da casa, com edição limitada, elaborado com a primeira Vitis vinifera tinta plantada nos vinhedos da Casa Valduga. O rótulo é maturado por 20 meses em barricas de carvalho francês de primeiro uso e permanece mais de três anos em afinamento na cave. Já o tour oferece uma experiência sensorial pela história da vinícola, com degustações e acesso à reserva pessoal da família.