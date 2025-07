Plano plurianual de Canela

A Prefeitura de Canela convida a comunidade a participar da audiência pública para a elaboração do Plano Plurianual (PPA), que acontecerá às 18h desta quarta-feira na sede da Câmara de Vereadores local. Ele é elaborado a cada quatro anos e serve de instrumento de planejamento governamental realizado para definir procedimentos, objetivos e metas da gestão pública através de propostas apresentadas pela população e pelos poderes legislativo e executivo visando o desenvolvimento da cidade. O Plano Plurianual (PPA) deve ser enviado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, no caso de Canela, até o dia 10 de agosto do primeiro ano de mandato.

Pela Constituição Federal

Pela Constituição Federal, todos os Municípios, Estados e a União são obrigados a elaborar seu plano Plurianual que visa garantir tempo suficiente para a elaboração e aprovação do plano antes do início de sua vigência, que é no ano seguinte. Ele é a referência ou base para todo o arcabouço legal da administração, de quatro anos.

Convenção CDL Caxias

Pela primeira vez, a Convenção CDL Caxias será realizada ao longo de dois dias, em 13 e 14 de agosto de 2025, das 12h às 21h, no Centro de Eventos dos Pavilhões da Festa da Uva. Esta 3ª Convenção promete uma imersão completa em conhecimento, networking e experiências aos mais de 2,6 mil participantes aguardados por dia. Na programação, oito palestrantes de renome nacional estarão no Palco CDL, como Martha Gabriel e Geraldo Rufino.

Granpal 40 anos de união

A Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) está comemorando 40 anos de fundação. A entidade, que conecta prefeitos e municípios, trabalha de forma efetiva nos bastidores das políticas públicas, essenciais para a região. São 40 anos transformando, propondo, articulando e ampliando as vozes dos municípios, porque, quando as cidades se unem, elas fazem mais do que resolver problemas, elas constroem o futuro.

Ar-condicionado de teto

A Gree Electric Appliances, maior fabricante de ar-condicionado do mundo, lançou na noite desta segunda-feira, em São Paulo, o seu mais novo modelo de aparelho embutido, de teto, que promete ser um marco para o segmento de arquitetura e decoração e popularizar de vez essa modalidade. Ideal para ambientes que exigem climatização eficiente sem comprometer a decoração, o G-Línea Cassete 1 Via inclui uma versão inédita no mercado, de 9 mil BTU/h, desenvolvida especialmente para ambientes menores de até 25 m2, como pequenas salas comerciais.

O Sicredi em Estocolmo

Comitiva gaúcha do Sicredi está na Conferência Mundial das Cooperativas de Crédito, de 14 a 16 deste mês em Estocolmo, Suécia. O evento reúne mais de 3 mil profissionais de 60 países para debater inovação, liderança e impacto do cooperativismo. Mais de 130 representantes do Sicredi participarão, destacando experiência do associado e jovens lideranças. O Sicredi reforça compromisso com desenvolvimento sustentável.

A Amizade como valor de marca

A Farmácias Associadas celebra o Dia do Amigo, comemorado no dia 20 de julho, com uma campanha que reforça seu posicionamento: "Aqui você tem amigos". A ação destaca que o relacionamento com o cliente vai além do balcão e inclui o envio do "kit de sobrevivência da amizade" a influenciadores de mercados estratégicos. Presente em seis estados e no DF, a rede soma mais de 1,8 mil lojas. A campanha também aposta na expansão da marca própria, segmento que cresceu 27,4% na América Latina segundo dados do setor.