Uma das mais tradicionais revendas Chevrolet do RS, a Sinoscar, promove nesta quinta-feira, o Tracker Day. Realizada simultaneamente em suas nove concessionárias nas cidades de Canela, Canoas, Gravataí, Montenegro, Novo Hamburgo, Porto Alegre (Assis Brasil e Farrapos), São Leopoldo e Sapiranga, a ação irá apresentar em primeira mão o novo Chevrolet Tracker 2026 para clientes e parceiros da marca. O modelo é o mais vendido do portfólio da empresa, com uma média superior a 400 unidades emplacadas por mês no RS.

A transição na tributária

Após décadas de expectativas, a reforma tributária brasileira deixou o papel. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 132 e o avanço da regulamentação via Lei Complementar 214/25, o novo sistema de tributos começa a impactar o dia a dia das empresas brasileiras. A substituição de cinco impostos (PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS) por dois novos, o CBS (federal) e o IBS (estadual e municipal), tem cronograma definido e exigirá mudanças expressivas até 2033.

Rodada de negócios Sebrae

No dia 5 de agosto, empresas fornecedoras de materiais e insumos para a indústria moveleira terão a oportunidade de negociar diretamente com grandes compradores. A ação faz parte da Rodada de Negócios Fimma 2025, iniciativa do Sebrae RS que acontece na feira em Bento Gonçalves. O encontro contará com reuniões pré-agendadas, promovendo parcerias estratégicas.

PIB do ano projeta 2,5%

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda elevou para 2,5% a previsão de alta do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025. As informações constam no Boletim Macrofiscal, divulgado na sexta-feira. O último relatório previa uma alta de 2,4%.

Bons negócios no inverno

A 36ª Feira de Inverno chegou ao fim no domingo em Flores da Cunha (RS) celebrando os bons negócios, a oferta diversificada de produtos e a satisfação do público e dos expositores. Nos três finais de semana, a feira atraiu mais de 35 mil pessoas que compraram de 70 expositores, gerando mais de R$ 6 milhões de negócios.

9 mil imóveis em carteira

O setor de Locação da Guarida registrou, ao final do semestre, a marca de 9.135 imóveis em carteira, considerando unidades administradas e em oferta. A expectativa é que, até o final do ano, a Guarida passe dos 7 mil imóveis administrados hoje para 7.300, levando em conta a estratégia de crescimento 100% orgânica executada pela empresa, ou seja, sem compra de carteira de imóveis e sem sistema de franquias.

As exportações de tabaco

As exportações de tabaco brasileiro continuam em alta e o Brasil deve fechar 2025 como líder mundial em exportações pelo 32º ano consecutivo, confirmando a posição mantida desde 1993. Os dados do MDIC/Comex/stat mostram que, de janeiro a junho, foram embarcadas 206.518 toneladas de tabaco, totalizando US$ 1,36 bilhão em divisas. Nesse período, seus principais destinos foram China, Bélgica, EUA, Indonésia, Turquia e Emirados Árabes.

Unidade móvel da saúde na Capital

A unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde atenderá durante esta semana 5 comunidades dos bairros Belém Velho, Floresta, Humaitá, Anchieta e Mário Quintana. Ontem, o ônibus estacionou na rua A, s/nº, Centro Social Antônio Gianelli (bairro Belém Velho). Foram disponibilizadas vacinas do calendário, consultas médicas e de enfermagem, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez, aplicação de medicação injetável, curativo e retirada de pontos, entre outros serviços.