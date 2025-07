Quatro gerações juntas

Pela primeira vez, lideranças econômicas globais, incluindo o Brasil, reúnem quatro gerações trabalhando juntas e ativamente nas empresas. Na mesma mesa de decisões, baby boomers, geração X, millennials e geração Z têm a oportunidade de responder por melhores resultados agregados a propósitos. No entanto, na visão de especialistas, para que este time diverso seja contemplado em suas potencialidades e prioridades para atuar de forma eficiente, investimentos em gestão de pessoas devem colocar a comunicação personalizada no centro da cultura organizacional.

A Dell Anno chega à Casacor

Marca gaúcha de móveis planejados, a Dell Anno chega à Casacor São Paulo 2025 com dois projetos que traduzem, com profundidade e sensibilidade, dois olhares sobre o tempo e o espaço. Assinados por Natan Gil e Léo Shehtman, os ambientes "Sussurros das Montanhas" e "Tempo Presente" convergem com o tema da mostra deste ano, Semear Sonhos. A Casacor São Paulo segue até 3 de agosto, no Parque da Á jc gua Branca, na capital paulista.

O Sinplast-RS celebra os 43 anos

No dia 6 de julho, o Sinplast-RS comemora 43 anos de atuação em prol da indústria do plástico no Rio Grande do Sul. A data marca mais do que a trajetória da entidade: simboliza o compromisso com o futuro do setor. "Em 2025, o foco está nas novas gerações da indústria do plástico, com ações voltadas à inovação, sustentabilidade e formação de jovens lideranças", ressalta o presidente do Sinplast-RS e do Instituto SustenPlást Alfredo Schmitt.

Crescimento próprio ou franquia

O desejo de expansão é comum entre donos de restaurantes que alcançam estabilidade e bons resultados operacionais. Mas, diante da possibilidade de escalar o negócio, muitos empresários se veem divididos entre dois caminhos: abrir filiais com capital próprio ou adotar o modelo de franquias. A escolha, segundo Marcelo Marani, fundador e CEO da Donos, deve considerar aspectos como estrutura interna, grau de maturidade da operação, recursos disponíveis e perfil de liderança.

A 26ª Construsul em Porto Alegre

Reconhecida como a maior feira de negócios da construção civil no Sul do Brasil, a 26ª Construsul - Feira Internacional da Construção acontece de 22 a 25 de julho, no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre. Serão mais de 300 empresas nacionais e internacionais com lançamentos em argamassas, revestimentos, iluminação, ferragens, tintas, portas, ferramentas, piscinas e jardinagem em 20 mil m² de área. A expectativa é reunir 32 mil profissionais do setor no evento.

Associação Brasileira de Automação

A Associação Brasileira de Automação consolida seu protagonismo no desenvolvimento socioeconômico do País e sua influência na transformação digital ao atingir, no mês de junho, 60 mil empresas associadas de mais de 40 setores da economia. Esse resultado é um marco que reflete o crescimento do ecossistema empresarial brasileiro, além da maturidade digital de setores que vão da indústria ao varejo, passando por logística, saúde, agronegócio e e-commerce.

Entidade de produtores de espumantes

Berço do espumante brasileiro e reconhecida nacionalmente como a Capital Brasileira do Espumante, Garibaldi, na Serra Gaúcha, dá um passo histórico para consolidar ainda mais sua identidade vitivinícola. Foi fundada neste domingo, 29 de junho, a Associação de Produtores de Espumantes de Garibaldi (APEG), durante assembleia realizada na Vinícola Peterlongo — local emblemático onde foi elaborado o primeiro espumante do Brasil, em 1913.