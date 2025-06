A coleção Casa Hotéis anuncia seu mais novo empreendimento: o Parador Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Com investimento de R$ 50 milhões, o hotel de alto padrão terá 54 unidades cercadas por parreirais em uma área de 20 hectares às margens da Via Trento. O destaque são as sky suítes: cabanas com teto de vidro voltadas para o céu estrelado. O projeto arquitetônico, assinado por Ricardo Peccin, do Casa Living, braço de arquitetura e engenharia criativa do Grupo Casa, prevê construções integradas à natureza, priorizando soluções sustentáveis. A inauguração está prevista para 2027.

Cave, spa e restaurante de chef

Inspirado no conceito de sucesso do Parador Cambará do Sul, primeiro glamping do Brasil, o novo hotel também contará com SPA, academia, piscina com borda infinita, restaurante e uma unidade do VinoLab, atração de Gramado que promove experiências interativas como a alquimia do vinho - em que hóspedes criam seu próprio blend. O projeto ainda inclui uma cave em parceria com uma vinícola local.

Restaurante não passa de 10%

Diferente do imaginário popular, o dono de restaurante no Brasil não nada em dinheiro. Segundo o empresário e professor Marcelo Marani, fundador da Donos de Restaurantes, escola de capacitação para o setor com atuação em toda a América Latina, o lucro líquido médio dos restaurantes que conseguem operar com saldo positivo não ultrapassou 10% em 2024. "Essa é a média para quem deu certo. A maior parte ou está no prejuízo ou no zero a zero", afirma.

Negócios internacionais na feira

A 4ª edição da BFSHOW, feira calçadista que aconteceu entre os dias 19 e 21 de maio, no Distrito Anhembi, em São Paulo/SP, gerou R$ 240,75 milhões (US$ 43,6 milhões) em negócios internacionais, entre os efetivados in loco e os que ficaram alinhavados. O dado está em relatório divulgado pela Abicalçados, realizadora da feira organizada pela NürnbergMesse Brasil.

A França com alma de gaúcho

Após homenagear Portugal, Espanha e Itália, dia 15 de julho, o Café da Catedral realiza a 4ª edição do projeto Sabores do Mundo com Alma Gaúcha, desta vez inspirado na França. O jantar a céu aberto propõe um menu em cinco etapas que une clássicos franceses a ingredientes do Sul, como truta defumada, queijo colonial e manteiga da campanha. Haverá versão vegetariana e pratos como madalenas de charque, macarrons de truta e tarte tatin com crème de jabuticaba. Ingressos pelo Sympla.

Assintecal na China e Turquia

Com o objetivo de abrir novas oportunidades para o Brasil e conhecer as práticas que fizeram da China a maior potência calçadista do mundo, com mais de 12 bilhões de pares produzidos todos os anos (mais de 50% da produção mundial), a Assintecal promove uma missão ao gigante asiático nos dias 1 a 12 de setembro. Já entre os dias 10 a 14 de novembro, a parada será na Turquia, que se notabiliza pelo crescimento no consumo de calçados e investimento em produção sustentável.

Empreender não é uma jornada solitária

A trajetória empreendedora costuma ser retratada como ato de coragem individual, de pessoas que vencem obstáculos com criatividade, persistência e resiliência. Embora esses atributos sejam essenciais, há um equívoco de que empreender é uma jornada solitária, escreve Luiz Paulo Teixeira, CEO do Sales Clube. Na realidade, os empreendedores que buscam orientação com mentores experientes e cultivam boas redes de relacionamento não só avançam mais rápido, mas também tomam decisões mais inteligentes, erram menos e ampliam as chances de sucesso.