Empresas brasileiras nos EUA

Pequenas e médias empresas brasileiras atravessam as fronteiras em direção aos EUA para garantir não só crescimento, mas também diversificação de receita e acesso a um mercado mais previsível. A avaliação é de Alfredo Trindade, CEO e sócio-fundador da Ecco Planet Consulting, empresa especializada em internacionalização de negócios com sede na Flórida e mais de dois mil projetos conduzidos desde 2010. Segundo ele, mesmo com estruturas modestas, empresas brasileiras têm ocupado espaços relevantes no ambiente norte-americano ao explorarem nichos de mercado e aproveitarem incentivos legais e tributários.

Experimenta São Chico

Alunos, professores e pesquisadores da Pucrs apresentaram um aplicativo para auxiliar no desenvolvimento do turismo em São Francisco de Paula. O app, que faz parte da rede "Experimenta São Chico - Naturalmente", servirá para conectar turistas a agentes da cadeia produtiva do turismo rural da cidade. O lançamento foi nesta quinta-feira, na Fazenda da Cria.

João Branco na Expoagas

A 42ª Expoagas terá a participação de João Branco, ex-VP de Marketing do McDonald's Brasil, eleito um dos dez melhores Cheif Marketing Officer (CMOs) do Brasil pela revista Forbes. Ele irá palestrar no Agas Jovem, núcleo da Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS) voltado ao desenvolvimento de jovens lideranças do setor. A Convenção acontecerá entre os dias 19 e 21 de agosto, no Centro de Eventos Fiergs. Inscrições a partir de 1 de julho.

Maratona de Moda UCS

A Maratona de Moda da Universidade de Caxias do Sul ocorre nesta segunda-feira com muitas novidades na passarela. Ou melhor, sobre o palco. Após 46 edições, realizadas ao longo dos últimos 30 anos, o evento fará sua estreia no UCS Teatro, com a proposta de um novo formato e conceito. A entrada é franca.

Imóveis com desconto de 40%

Termina nesta segunda a campanha da Auxiliadora Predial, em parceria com a Da Cás, que oferece imóveis novos com descontos que chegam a 40%. A ação 'The Last Chance' reúne unidades de incorporadoras como Melnick, Cyrela, Plaenge e ABF, com atendimento em todas as unidades da Auxiliadora Predial na Capital. Os imóveis participantes valem entre R$ 280 mil e R$ 400 mil, mais condições especiais de pagamento, oportunidade para o primeiro imóvel ou para investir.

IGP-M cai 1,67% em junho

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) caiu 1,67% em junho, apresentando recuo significativo em relação a maio, quando havia registrado queda de 0,49%. Com esse resultado, o índice acumula queda de -0,94% no ano e alta de 4,39% nos últimos 12 meses.

Comportamentos cotidianos

Fatores como estresse, solidão, sedentarismo, distúrbios do sono e até a música que se escuta diariamente exercem influência direta sobre a saúde cardiovascular. A conclusão vem de uma série de estudos recentes que têm explorado as conexões entre o comportamento humano e o funcionamento do sistema cardiovascular, especialmente por meio da atuação do sistema nervoso autônomo, segundo o cardiologista e pesquisador Dr. Rafael Marchetti.

Um público recorde na Sulserve

A 5ª Sulserve - Feira de Panificação, Food Service e Hotelaria chegou ao fim no dia 26 de junho, celebrando a participação de mais de 5 mil visitantes de diversas regiões do Brasil. Durante três dias, o evento, realizado na Fenac, em Novo Hamburgo, reuniu 60 expositores, 150 marcas e programação voltada à inovação, negócios e capacitação profissional, impulsionando a retomada do setor alimentício no RS. A próxima edição da feira será de 23 a 25 de junho de 2026.