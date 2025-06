A segurança energética

O mais novo conflito no Oriente Médio mostra que não é "só" o clima do planeta que exige a urgente eliminação dos combustíveis fósseis e sua substituição por fontes renováveis de energia. A soberania e a segurança energéticas dos países também dependem disso. Assim como as economias nacionais, escreve o jornalista Alexandre Gaspari do Climainfo. Basta ver o que aconteceu nos últimos dias no mercado global de petróleo após a guerra entre Israel e Irã, com participação dos Estados Unidos - estes dois últimos, grandes produtores do combustível fóssil.

A demanda pelo consórcio

Com o aumento da taxa Selic para 15% ao ano e os financiamentos mais caros, o consórcio voltou ao centro das atenções dos brasileiros. Segundo a Abac - entidade do setor - mais de 11 milhões de pessoas já participam de grupos ativos no país. A cooperativa de crédito CredCrea vem percebendo o aumento na demanda pela modalidade, como alternativa segura e planejada para a conquista de bens móveis, imóveis e serviços, sem cobrança de juros.

Parceria com o Nova Legal

O escritório Moraes Vasques, presente em Porto Alegre, São Paulo e Brasília, acaba de firmar parceria com o escritório Nova Legal de Portugal. Desta forma, os clientes brasileiros do Moraes Vasques serão acompanhados em Portugal e demais países da Europa pelo Nova Legal, enquanto no Brasil os investidores portugueses e europeus, clientes do Nova Legal, serão assessorados pelo escritório Moraes Vasques Advogados.

A higienização corporativa

A gaúcha AST Facilities, especializada em higienização corporativa, renovou a Acreditação ONA (Organização Nacional de Acreditação) para o ano de 2025. A certificação reconhece padrões de excelência na área da saúde e a AST é a primeira do segmento de facilities do RS a conquistar essa distinção. Com isso, a empresa fortalece sua divisão saúde, que é responsável pela higienização do Hospital Moinhos de Vento há exatos 11 anos.

Os maiores salários do Sul

Uma pesquisa exclusiva da Icon Talent, empresa de recrutamento e inteligência em RH, revela que os maiores salários da Região Sul no primeiro semestre de 2025 estão concentrados em cargos nas áreas de tecnologia, engenharia e liderança comercial. Head de Tecnologia — com salário médio de R$ 32 mil/mês — lidera o ranking, seguido por gerente de operações comerciais, com R$ 26 mil/mês, e gerente de projetos de TI, na terceira colocação, com R$ 22 mil/mês.

Um futuro mais sustentável

A Danone Brasil, líder em produtos lácteos e de nutrição especializada, acaba de dar mais um passo decisivo rumo a um futuro mais sustentável. A companhia anuncia o lançamento da nova embalagem de 100 gramas para seus produtos lácteos - como Activia, Danoninho e Actimel - que combina alta performance técnica com design inspirado na natureza e na redução significativa da geração de resíduos no fim de vida do produto.

Espetáculo solidário do Mirage Circus

O Mirage Circus - atualmente considerado o maior e melhor circo da América Latina, com o ator Marcos Frota como anfitrião - promoverá um espetáculo solidário no dia 2 de julho, às 19h, em Porto Alegre. É para arrecadar cobertor, travesseiro, lençol, destinados às famílias gaúchas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a capital e diversas regiões do Estado. Para garantir o ingresso, será necessário a doação de 1 Item por ingresso (Cobertor, Travesseiro ou Lençol). Todos os itens arrecadados serão destinados à Defesa Civil do Rio Grande do Sul, responsável pela distribuição às famílias atingidas.