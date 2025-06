Cannes premia Porto Alegre

O estúdio de animação Pé Grande, com sede em Porto Alegre (RS), foi um dos vencedores da edição 2025 do Cannes Lions International Festival of Creativity, um dos mais importantes prêmios da publicidade mundial. O reconhecimento veio com um Leão de Prata na categoria Health & Wellness - Use of Technology, pelo game The Mind Guardian, projeto que utiliza tecnologia para detectar sinais precoces de Alzheimer e outras doenças neurológicas, com 97% de precisão. O festival foi realizado entre os dias 16 e 20 de junho em Cannes, na França. Além do prêmio em Cannes, o jogo também foi reconhecido em outras premiações internacionais importantes.

Um serviço de robotáxis

A Tesla lançou, no último fim de semana, seu serviço de robotáxis em Austin, Texas (EUA). A estreia, que ocorreu de forma discreta e com um número restrito de veículos., impulsionou as ações da empresa, que dispararam 8,2% na segunda-feira. O robotáxi pode funcionar sem motorista humano, usando carro autônomo, com sensores e inteligência artificial. O analista Dan Ives, da corretora Wedbush, classificou o lançamento como "o começo de uma nova era para a direção autônoma".

Índice de saúde financeira

O Sicoob acaba de lançar nova funcionalidade em seu aplicativo que permite aos usuários acompanharem de perto sua saúde financeira. Com o objetivo de fortalecer a autonomia de seus cooperados, a instituição disponibiliza o "Índice de Saúde Financeira", um indicador que oferece visão clara e objetiva da situação financeira individual, de forma acessível e transparente. A iniciativa busca facilitar a tomada de decisões mais conscientes e planejadas. Mas a nova ferramenta é simples de usar com navegação intuitiva.

Pela redução de custos

Com 33 anos de atuação, a gaúcha Benet Saúde consolida sua presença como referência na gestão de planos de saúde empresariais. Fundada por Maurício Junqueira e Denize Brocker Junqueira, a Benet apoia empresas na redução de custos com saúde. Além do impacto financeiro, mantém um NPS médio de 93 junto aos beneficiários, refletindo o atendimento humanizado e resolutivo.

Adidas no Villagio Caxias

Durante os primeiros meses do ano, um considerável número de negócios escolheu o Villagio Caxias para abrir filiais. Neste mês de junho, uma das marcas mais conhecidas mundialmente chega ao Shopping no dia 26 e ficará ao lado da Cobasi. Nomeada como Adidas Villagio Caxias, esta será a primeira loja da empresa no município. Referência no mundo da moda, a Adidas foi criada em 1949 pelo empresário Adi Dassler. A marca garante alto desempenho para atletas e praticantes de atividades físicas.

O Prêmio ARI/Sicredi

O Sicredi e a Associação Riograndense de Imprensa firmaram parceria para o Prêmio ARI/Sicredi de Assessoria de Imprensa, que reconhece profissionais do RS. Em sua 5ª edição, a iniciativa valoriza o jornalismo ético e o cooperativismo, alinhada ao Ano Internacional das Cooperativas, fortalecendo a comunicação corporativa e o compromisso social. Inscrições até 29 de setembro.

Bah tem menu degustação

Prestes a completar 17 anos, o Bah reafirma o que sempre o moveu: a celebração da gastronomia do RS com excelência, identidade e criatividade. Para marcar o momento, lança um novo menu degustação harmonizado, que revisita um ritual clássico do restaurante, e propõe um percurso contemporâneo pelos sabores do Estado. Da batata-doce roxa ao cordeiro desfiado, da farofa de erva-mate à ambrosia com flor de sal, cada etapa vem acompanhada de vinhos selecionados de vinícolas gaúchas.