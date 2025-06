Maior uso da tecnologia

O setor de shopping centers se reunirá em São Paulo nesta quinta e sexta-feira para o Enasuper, evento realizado pela Associação Brasileira de Shopping Centers voltado aos superintendentes dos principais empreendimentos do País. A reunião propõe uma imersão prática e sensorial, com ativações promovidas por mais de 50 patrocinadores e apoiadores, que vão além da vitrine para gerar trocas significativas com os participantes. A edição deste ano destaca o uso da tecnologia como aliada da gestão e da inovação, com recursos como robôs interativos, além de workshops, painéis e dinâmicas que conectam temas como comportamento do consumidor, transformação digital, sustentabilidade e liderança.

Encontro automotivo Tokyo

O Canoas Shopping recebe no dia 29 deste mês, das 16h às 20h, mais uma edição do encontro automotivo Tokyo, promovido pelo grupo México RS. Com entrada gratuita, o evento reúne todos os estilos automotivos em ambiente democrático, com iluminação especial e DJ ao vivo. A última edição atraiu mais de 2 mil pessoas e 600 carros. O encontro acontece no 4º andar do Edifício Garagem.

Férias de julho em Gramado

A cidade de Gramado segue firme entre os destinos favoritos dos brasileiros. Dados divulgados pela plataforma Booking.com apontam que o município da Serra Gaúcha é o segundo destino nacional mais buscado por viajantes do Brasil para as férias de julho, atrás apenas da capital paulista. Entre famílias, Gramado lidera o ranking com folga, registrando um aumento de 89% nas buscas em comparação ao mesmo período do ano passado.

Menos burocracia mais lucro

As criptomoedas vêm ganhando força como ferramentas de simplificação no comércio internacional, reduzindo a burocracia, os custos e riscos das transações entre empresas de diferentes países. Com a digitalização acelerada dos mercados e o uso crescente de tecnologias como blockchain e smart contracts, essa tendência tem transformado a maneira como os negócios são feitos globalmente.

A Cresol celebra os 30 anos

A Cresol celebrou, neste 24 de junho, 30 anos de uma trajetória marcada por cooperação e compromisso com o desenvolvimento de seus cooperados e das comunidades onde atua. São três décadas que consolidaram a cooperativa como uma das maiores do Brasil, somando mais de 1 milhão de cooperados. O crescimento da Cresol ganhou ritmo acelerado especialmente na última década. O número de cooperados aumentou em 225%.

Atendimento para migrantes

Em alusão à Semana do Migrante no Rio Grande do Sul, Gramado será uma das cidades participantes da Ação Migrante - Construindo Pontes: Oportunidades e Integração para Migrantes e Refugiados, promovida pela Fundação Gaúcha do Trabalho nesta sexta-feira. A mobilização tem como objetivo ampliar o acesso ao mercado de trabalho formal para pessoas migrantes e refugiadas. Os atendimentos serão realizados na Agência FGTAS/Sine, localizada junto à Prefeitura de Gramado. A iniciativa oferecerá atendimento preferencial na agência.

Futuro do trabalho é da Geração Z

A Geração Z é uma força significativa no mercado de trabalho, impulsionando mudanças na cultura organizacional, nos processos de recrutamento e na gestão. As empresas precisam adaptar seus ambientes para atender às expectativas desses jovens — como diversidade, inclusão e sustentabilidade. A partir disso, a Arcos Dorados, empresa responsável pela operação do McDonald's no Brasil, abre, anualmente, 5 mil vagas para jovens talentos, consolidando-se como uma das maiores empregadoras do País.