O Grupo Imobel, de São Paulo, chega ao Estado com um empreendimento de alto padrão que mistura arquitetura contemporânea, bem-estar e integração com a natureza. O Terrazzo Botanik será construído no bairro Tristeza, com um investimento estimado de R$ 50 milhões. O empreendimento oferece 80 unidades, de dois e três dormitórios. O projeto gera inicialmente 300 empregos, diretos e indiretos, além da aquisição de materiais no mercado gaúcho, contribuindo para o fortalecimento da economia regional. A previsão é de que as obras iniciem ainda neste segundo semestre.

Pós-graduação na Pucrs

As inscrições para 17 programas de pós-graduação da Pucrs estão abertas até o dia 30 de junho. Interessados em ingressar no mestrado e doutorado da Universidade no segundo semestre de 2025 devem fazer a inscrição somente online até a data limite. Os editais de todos os programas podem ser acessados no site https://portal.pucrs.br/ensino/mestrado-e-doutorado. Tudo isso em uma das melhores infraestruturas de pesquisa do País. Além disso, os programas contam com professores de referência em suas áreas de pesquisa.

A nova diretoria da Sergs

A Sociedade de Engenharia do RS realizará nesta quarta-feira (25) a posse de sua nova diretoria para o biênio 2025/2027, tendo como presidente o eng. Leonardo Treiguer. Na ocasião também será comemorado o 95º aniversário de fundação da Sergs, em 10 de junho de 1930. O evento ocorrerá às 12h na sede da entidade, Av. Cel Marcos, 163 Pedra Redonda.

A presença via franquias

Com o objetivo de se aproximar do consumidor, diversas indústrias têm adotado o sistema de franquias para alcançar o varejo e proporcionar uma experiência de consumo completa e diferenciada. Consolidadas nos mercados nacional e internacional, essas empresas buscam criar canais que reduzem ou eliminam a dependência de intermediários, permitindo estabelecer padrões de atendimento, preços competitivos e locais exclusivos de compra para os clientes. Como estratégia, as empresas participam da ABF Franchising Expo, entre 25 e 28 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo.

As iniciativas científicas

Estudantes gaúchos estão nas finais de feiras científicas nacionais e internacionais. São 14 iniciativas selecionados na QITEC que propõem soluções reais para problemas em diversas áreas. Por meio do Centro de Pesquisa e Inovação Joseph Elbling, da QI Faculdade e Escola Técnica e da FAQI, os alunos receberão mentoria para desenvolver um projeto científico.

O CEO Forum Amcham

O Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre, recebe o CEO Forum 2025, evento realizado pela Amcham RS que reunirá executivos e lideranças para discutir o futuro da gestão e da performance organizacional. Entre os destaques estão o atleta paralímpico Daniel Dias e a gerente geral da Strava no Brasil, Rosana Fortes. Os ingressos estão no quarto lote e podem ser adquiridos pelo site amcham.com.br/event

Excelsior estreia com novos patês

Líder de mercado na categoria de patês, a gaúcha Excelsior Alimentos estreou na ExpoSuper, maior feira supermercadista de Santa Catarina, mirando a expansão no estado vizinho. A marca levou ao evento dois lançamentos em sabores de patê, um com salsa fresca e outro defumado com peito de frango. Com um estande que resgata a memória afetiva dos antigos empórios coloniais, a empresa destacou seus 132 anos de história e recebeu o troféu de 3º lugar em Melhor Visual Merchandising na feira. O espaço será reproduzido na ExpoAgas, em agosto.