Porto Alegre acaba de registrar a maior valorização imobiliária dos últimos dez anos, com alta acumulada de 8,17% em 12 meses, segundo o índice FipeZap. Mesmo após as enchentes de 2024, a capital gaúcha mostra sinais de recuperação econômica e aparece entre as capitais de maior crescimento no setor imobiliário em 2025. O dado chama atenção de especialistas principalmente devido ao crescimento do número de corretores de imóveis atuando na região para atender à demanda crescente do mercado.

Uma escola de corretores

Fundado em 2006, o Instituto Brasileiro de Educação Profissional (IBREP) é referência nacional na formação de corretores de imóveis. Com mais de 40 polos espalhados pelo Brasil, o instituto já capacitou milhares de profissionais para atuar no mercado imobiliário, sempre priorizando a qualificação e o desenvolvimento contínuo: https://ibrep.com.br.

A Feira de gastronomia

A Fenac, de Novo Hamburgo, promove de 24 a 26 deste mês, das 13 às 20 horas, a Sulserve - Feira de Panificação, Food Service e Hotelaria. Com entrada gratuita para profissionais do setor, o evento apresentará mais de 60 expositores, 150 marcas e uma programação voltada à inovação e negócios. A expectativa é reunir 5 mil visitantes em três dias de feira.

A Programação técnica

Além de tendências do setor, a Sulserve promoverá uma intensa programação de conteúdo, com palestras, workshops e arenas. Entre os destaques estão: oficinas gratuitas do IFRS, SENAI-RS e da Arena Dinâmica. O SugarCake Show, maior evento de confeitaria do Sul, e a Copa Gaúcha de Pizzaiolos completam a agenda voltada à qualificação e atualização profissional.

Um novo Mamma Express

A rede Galeto Mamma Mia acaba de expandir sua presença no Iguatemi Porto Alegre com a abertura de nova operação no formato express. A unidade está localizada na praça de alimentação do térreo e aposta em um sistema de autoatendimento por totem para agilizar os pedidos. O cardápio traz opções de pratos prontos para almoço e jantar, com foco na culinária típica dos imigrantes italianos. A nova loja se soma ao ponto já existente no espaço do terceiro andar.

Cresce número de veganos

O Brasil vive uma transformação alimentar silenciosa, porém cada vez mais expressiva. Segundo a nova pesquisa do Datafolha encomendada pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), mais de 74% dos brasileiros afirmam que buscam reduzir o consumo de carne. O número de veganos no País também vem crescendo significativamente, refletindo uma mudança de comportamento.

Quatro medalhas para cerveja

A Brewine Leopoldina, marca do Grupo Famiglia Valduga da Serra Gaúcha, conquistou quatro medalhas na Copa Sul-Americana de Cervejas, incluindo ouro para a Italian Grape Ale Sauvignon Blanc. O rótulo gaúcho ainda foi eleito o segundo melhor do concurso no "Best of Show". Combinando cerveja e vinho, a marca se destacou entre 845 itens avaliados por jurados da América do Sul.

O paisagismo de experiência

Muito além de suas trilhas, cachoeiras e atrações de turismo de aventura, o Parque do Caracol, em Canela, exerce papel fundamental na preservação e conservação de espécies da fauna e flora da região. Reforçando sua importância para o ecossistema local, o espaço ganhou um "paisagismo de experiência", que convida os visitantes a uma visita sensorial e educativa. O projeto é assinado por José F. Benetti, paisagista e pesquisador em técnicas ecológicas de bioconstrução em parceria com a Floricultura Úrsula, de Nova Petrópolis.