Iniciativas científicas

Estudantes gaúchos estão nas finais de feiras científicas, nacionais e internacionais, como Infomatrix e Mostratec. São 14 projetos - de um total de 50 iniciativas - selecionados na QITEC que propõem soluções reais para problemas nas áreas da saúde e bem-estar, inclusão e acessibilidade, segurança e prevenção de riscos, educação, além de cuidado e suporte a públicos específicos. Por meio do Centro de Pesquisa e Inovação Joseph Elbling, da QI Faculdade e Escola Técnica e da Faculdade QI Brasil (FAQI), os alunos credenciados receberão, por no mínimo 4 meses, orientação e mentoria para tirar a ideia do papel e transformá-la em um projeto científico.

O compromisso da TIM

A TIM tem como compromisso a construção de uma sociedade mais justa, na qual todas as pessoas sejam respeitadas, valorizadas e tenham acesso às oportunidades. A empresa atua, principalmente, na promoção da empregabilidade, bem-estar e no combate à LGBTI fobia, por meio de ações voltadas à contratação de pessoas LGBTI , capacitação, desenvolvimento de carreira, suporte, benefícios para a equipe e conscientização dos públicos interno e externo.

Embasul é recertificada

A Embasul, fabricante de embalagens para a indústria de diversos setores, entre eles o calçadista, foi recertificada no Origem Sustentável. A entrega aconteceu no dia 18, na sede da empresa, em Novo Hamburgo/RS. Recertificada no nível Prata (mais de 40% dos indicadores do programa atingidos), a Embasul reforça seu compromisso com a sustentabilidade nas suas dimensões ambiental, social e cultural.

Investimentos para o RS

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) realizará no dia 25 deste mês o Sergs Debates sobre o tema Investimentos para o RS. Serão palestrantes o presidente da Invest RS Rafael Prikladnicki e o CEO do Transforma RS Ronald Krummenauer. O evento está programado para ocorrer das 9 às 12h, na sede social da Sociedade na Av. Cel. Marcos 163 - Bairro Pedra Redonda.

Frio aumenta o consumo

Com a chegada dos meses mais frios do ano, as despesas com energia elétrica, gás e outros serviços tendem a aumentar de forma significativa em boa parte do País. A intensificação do uso de aquecedores, chuveiros mais quentes e iluminação mais prolongada, combinada com possíveis bandeiras tarifárias, pode impactar fortemente o orçamento das famílias, especialmente aquelas que não se preparam com a devida antecedência. O aumento nas contas de consumo durante o inverno não é surpresa e, por isso, exige ações antecipadas.

A CIC Caxias premia associadas

A CIC Caxias anunciou as empresas e instituições vencedoras do 16º Troféu Ítalo Victor Bersani, a mais alta distinção empresarial concedida pela entidade às organizações associadas. A homenagem será entregue durante solenidade e jantar no próximo dia 8 de julho, data em que a CIC também celebra seus 124 anos de fundação. Nesta edição, as organizações reconhecidas pelo protagonismo na região são: Metalúrgica Buzin, na categoria Indústria; Livraria Rossi, no Comércio; Interface Comunicação e Eventos, em Serviços; além do Instituto Hércules Galló, que receberá a Menção Honrosa.

Como vender seu peixe

Na coluna publicada na edição conjunta de quarta e quinta-feira, citei trecho de artigo Como "vender seu peixe" em uma entrevista de emprego?, de autoria de Jordano Rischter, mas não mencionei o articulista. Headhunter e sócio da Wide Executive Search, boutique de recrutamento executivo focada em posições de alta e média gestão, ele destaca as dificuldades que candidatos em busca de emprego têm em valorizar suas experiências e trajetória profissionais durante a entrevista laboral.