As empresas de tecnologia dominam os rankings globais de valor de marca. Segundo o relatório Kantar BrandZ Global 2025, Apple (US$ 1,29 trilhão), Microsoft (US$ 884,8 bilhões), Google (US$ 944,1 bilhões) e Amazon (US$ 866,1 bilhões) lideram o top 4 mundial. No Brasil, o ranking da Interbrand traz Itaú (R$ 46,9 bilhões), Bradesco (R$ 27 bilhões), Skol (R$ 18,9 bilhões) e Brahma (R$ 13,7 bilhões) entre as mais valiosas. O que todas essas marcas têm em comum? De acordo com Jéssica Fahl Ribeiro, especialista em gestão estratégica, planejamento é o segredo.

O verde sustentável

A Construesse entrega, no dia 26 deste mês, o primeiro edifício verde de Caxias do Sul, o Bosco Esposizione. É o quinto do Brasil a utilizar vidros solares na fachada. Sinônimo de sustentabilidade social, ambiental e econômica, a edificação já conquistou prêmios internacionais: o Rethinking The Future Awards 2020 e o The Plan Award 2020 (Mitsubishi Electric); e está em processo de certificação pelo Green Building Council Brasil - GBC Brasil Condomínio.

Turismo odontológico

O Brasil bateu recorde e recebeu 6,65 milhões de turistas estrangeiros em 2024, aumento de 12,6% em relação ao ano anterior, segundo dados da Embratur. Esse número crescente também indica uma alta na busca pelo chamado Turismo Odontológico no país, atraindo pacientes de diferentes regiões em busca de tratamentos e cirurgias dentárias de alta qualidade e preços acessíveis. Estima-se que pelo menos 180 mil pessoas venham ao Brasil anualmente para tratamento odontológico.

Vinhos no Passarela

A partir do dia 20 deste mês, o Passarela Supermercados realiza o Momento Vinho, uma ação que convida os consumidores a explorarem o universo dos vinhos em ambiente acolhedor nas lojas de Lajeado (20 e 21/06), Teutônia (27 e 28/06) e Erechim. (04 e 05/07). Com rótulos selecionados, harmonizações e dicas sobre como escolher e apreciar bons vinhos, os clientes terão a oportunidade de conhecer rótulos nacionais e de importação própria do Passarela.

Como vender seu peixe

Você até pode ter um bom currículo e experiências significativas que o destaquem no mercado, mas se não souber como "vender o seu peixe" na entrevista, nenhuma dessas conquistas poderá ser suficiente. Isso é, muitos profissionais têm dificuldade em articular sua história de forma coerente na conversa com os recrutadores, o que precisa ser bem treinado e trabalhado para que reforcem seus maiores legados construídos e de que forma podem contribuir com a realidade e expectativas da empresa.

O Prêmio ARI/Sicredi

O Sicredi e a Associação Riograndense de Imprensa firmaram parceria para o Prêmio ARI/Sicredi de Assessoria de Imprensa, que reconhece profissionais do Rio Grande do Sul. Em sua 5ª edição, a iniciativa valoriza o jornalismo ético e o cooperativismo, alinhada ao Ano Internacional das Cooperativas, fortalecendo a comunicação corporativa e o compromisso social. Inscrições até 29/9 no site da ARI.

Herval no Salão de Gramado

A Herval Móveis e Colchões está participando do Salão de Gramado 2025, um dos principais eventos do setor moveleiro nacional, que acontece até o dia 19 de junho, no Serra Park, em Gramado. Em um estande de 540m², a marca apresenta os lançamentos em móveis, estofados e colchões, reforçando seu posicionamento em design, inovação e sustentabilidade no setor. No segmento de colchões, a Herval traz o modelo C1886, que se destaca por incorporar a malha Seaqual, produzida a partir de plásticos retirados dos oceanos.