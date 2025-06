Condomínios mais inclusivos, preparados para acolher famílias com pessoas no espectro autista, outros transtornos, deficiências motoras e idosos, são pauta da SindExpo, que acontece dias 3 e 4 de julho, no BarraShoppingSul, em Porto Alegre. Com o tema "Síndico Fora da Curva", o evento reúne painéis técnicos, palestras, debates sobre inclusão, inovação tecnológica e experiências voltadas ao autoconhecimento. A entrada na feira é gratuita mediante inscrições pelo www.sindexpo.com.br. A expectativa é receber mais de 1.500 pessoas, segundo Ana Franco, diretora executiva da Conectta Eventos, realizadora do evento.

Entre um e dois mínimos

A busca por crédito registrou alta de 5,9% em abril, segundo o Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil. O crescimento foi impulsionado principalmente pelos consumidores com renda entre um e dois salários-mínimos, cuja procura aumentou 8,8% na comparação anual. Em seguida, destacaram-se os brasileiros que recebem até um salário mínimo, com alta de 8,5%.

O McDia Feliz antecipado

O McDia Feliz, uma das principais campanhas do país em arrecadação de fundos para causas infantojuvenis do Brasil, iniciou as vendas de tíquetes antecipados para sua 37ª edição, que acontece em 23 de agosto. Toda a renda obtida com as vendas de sanduíches Big Mac - exceto impostos - será revertida para o Instituto Ronald McDonald, que atua na luta contra o câncer infantojuvenil, e o Instituto Ayrton Senna, que acelera a qualidade da educação pública no Brasil. Os tíquetes antecipados podem ser adquiridos no formato físico ou digital.

A nova geração da Strada

A Nova Strada é sucesso desde o seu lançamento e isso não é segredo para ninguém. Agora, o modelo que conquistou o coração dos brasileiros celebra mais um importante marco ao atingir 700 mil unidades produzidas no Polo Automotivo Stellantis de Betim, em Minas Gerais. Lançada em 2020, a nova geração da Strada é reconhecida pelo seu design moderno, alta tecnologia, versatilidade e robustez, além de ser o veículo mais vendido do país há quatro anos.

O tomógrafo que utiliza IA

A Unimed Serra Gaúcha acaba de dar mais um passo na qualificação dos seus serviços em saúde com a aquisição de um dos tomógrafos mais modernos do mercado. Avaliado em R$ 2,5 milhões, o Revolution Ascend, da GE HealthCare, utiliza inteligência artificial para automatizar processos, trazendo ganhos significativos em precisão diagnóstica, agilidade e conforto para os pacientes.

Salton é destaque nos EUA

A vinícola que mais exporta espumantes brasileiros para o território americano, a Salton voltou a ser destaque nos EUA em uma avaliação. Desta vez, a marca gaúcha conquistou 17 medalhas no Sommelier's Choice Awards 2025, realizado em Chicago, sendo cinco delas de ouro. Entre os grandes destaques está o Salton Prosecco Rosé, eleito o Espumante Brasileiro do Ano, com 93 pontos.

Auxiliadora Predial alcança 100 agências

O grupo imobiliário gaúcho Auxiliadora Predial celebrou uma marca histórica ao atingir 100 agências em operação no Brasil. A unidade de número 100 será inaugurada em Joinville (SC), representando também a entrada da área de vendas na cidade. A empresa soma agora 23 agências em Santa Catarina, 14 em São Paulo, 60 no RS e três no Paraná. Com 18 anos como franqueadora, a Auxiliadora já recebeu 12 vezes o Selo de Excelência em Franchising da ABF. A expansão é um dos pilares da marca, que abriu nova unidade em Curitiba em maio.