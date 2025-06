Três anos do Tabacaray

O espaço cultural e gastronômico comandado por El Topador celebrou ontem 3 anos de inauguração com casa cheia. Localizado na Zona Sul de Porto Alegre, surgiu em 2021, mas foi em 12 de junho de 2022 que deu seu primeiro grande passo: um show memorável do Quarteto Coração de Potro, em um galpão ainda sem portas nem janelas. A propriedade, de 1875, foi morada do italiano Vicente Monteggia, abrigou moinho, escola e igreja, e foi ponto de partida para o bairro Vila Nova, abrigando até o primeiro telefone da área. Um lugar onde história, cultura e afeto seguem se encontrando ao redor do fogo, apto a realizar casamentos, aniversários, formaturas, encontros corporativos e eventos culturais que emocionam o público.

Pompéia entrega em até 24h

A Pompéia, uma das principais marcas de varejo do Sul do Brasil, lança um novo serviço de entrega rápida para compras no e-commerce. A iniciativa garante que os pedidos sejam entregues em até 24h após o faturamento, reforçando o compromisso da marca com a agilidade e a excelência no atendimento. No primeiro momento, a opção está disponível para compras realizadas em Porto Alegre e região metropolitana, de segunda à quinta-feira.

A Operação Poste Limpo

Mais uma tonelada de fios inativos foi retirada na terça-feira desta semana na 5ª etapa da Operação Poste Limpo promovida pela Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Trânsito e Fiscalização, em parceria com a RGE e operadoras de internet da região e que aconteceu na Avenida João Pessoa até início da Avenida Cônego João Marchesi. A próxima etapa está prevista para o dia 24 deste mês.

O Ouro para a Garibaldi

A Cooperativa Vinícola Garibaldi conquistou duas novas medalhas de ouro, desta vez, vindas da Espanha, no Zarcillo International Wine Awards, ocorrido entre os dias 27 e 29 de maio. A edição 2025 da competição, realizada em Ávila, premiou os espumantes Garibaldi Moscatel e Garibaldi Viognier. As distinções reconhecem a excelência e as melhores práticas da indústria vinícola internacional, sendo conferidas por 80 avaliadores de 21 nacionalidades.

Parque fabril Coderode

A Associação Sala de Arquitetos realiza visita guiada ao Parque Fabril da empresa Caderode, em Flores da Cunha no dia 17 de junho. Há 30 anos no mercado do mobiliário corporativo, com 21 lojas no Brasil e sob o slogan "Mobiliário para inquietos", a Caderode desenvolve produtos para acompanhar o ritmo intenso de atividades do profissional contemporâneo. A Incubadora Caderode é uma área de testes de qualidade, em especial referente à ergonomia de cadeiras.

O Hub de Inovação Agro

Um centro de inovação e tecnologia será inaugurado nesta sexta-feira (13) em uma das regiões mais importantes para o agro brasileiro, na cidade de Santa Rosa (RS). Berço da soja no país, Santa Rosa ganhará o Semear Agro Hub, criado a partir de uma parceria entre o Tecnopuc - Parque Científico e Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do RS (Pucrs) - e a prefeitura do município.

O IGCC no Congresso de Secretarias

O Instituto de Governança e Controle do Câncer (IGCC) marcará presença no 38º Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), que será realizado entre os dias 15 e 18 de junho, em Belo Horizonte (MG). A participação no evento, considerado o maior encontro de saúde pública do mundo, será estratégica para ampliar a adesão de municípios ao projeto Coalizão Cidades no Controle do Câncer e reforçar o compromisso dos gestores que já estão engajados com a pauta oncológica.