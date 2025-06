O futuro da hiperautomação

A hiperautomação já deixou de ser apenas uma promessa para se tornar uma necessidade competitiva nas empresas que desejam evoluir rapidamente em um mundo cada vez mais digital. A hiperautomação combina RPA (Robotic Process Automation), inteligência artificial (IA), machine learning (ML), processamento de linguagem natural (NLP), iPaaS (plataformas de integração como serviço) e outras tecnologias emergentes para automatizar processos complexos de ponta a ponta, escreve Fernando Balding, pós-graduado em Administração. Mas, para além da definição, o verdadeiro valor da hiperautomação está na sua capacidade de integrar pessoas, processos e dados.

A Expobento e a Fenavinho

Ciente da sua importante presença comunitária, a Universidade de Caxias do Sul participa mais uma vez de duas grandes feiras na Serra Gaúcha, a 33ª ExpoBento e a 20ª Fenavinho. Os eventos que ocorrem de forma concomitante em Bento Gonçalves (RS), começam hoje e seguem até o dia 22. O estande da UCS vai contar com ações que incentivam a interação do público, além de uma equipe para informar os visitantes sobre a estrutura da Instituição e o ingresso nos cursos.

As novidades da Neugebauer

A Neugebauer levará para a Exposuper, maior evento supermercadista de Santa Catarina, a novíssima barra 70g e os bombons recheados da linha Nóig, que combina sabores inspirados em sobremesas mundialmente famosas ao tradicional chocolate da marca gaúcha. A novidade no mix de produtos será apresentada na feira, que ocorrerá entre os dias 16, 17 e 18 de junho, em Balneário Camboriú.

Comércio de Flores da Cunha

O comércio florense se prepara para um Dia dos Namorados de bons negócios. Celebrada nesta quinta-feira, a data impulsiona ações direcionadas e promoções inspiradas pelo clima de romance que paira no ar. Uma pesquisa da CDL com estabelecimentos locais revela que 50% dos entrevistados acreditam em vendas no mesmo patamar do registrado em 2024. Outros 20% esperam até 40% sobre a mesma data.

Obras no hospital de Gramado

O prefeito Nestor Tissot esteve no Hospital Arcanjo São Miguel na terça-feira, com o objetivo de vistoriar as obras em andamento na casa de saúde. Através de repasses do Poder Executivo, a direção do hospital realiza melhorias no prédio como a substituição da estrutura do telhado, instalação de novas calhas e pintura. O prefeito agradece aos voluntários engajados no trabalho, como seu irmão Moacir Tissot, que lidera a equipe.

Ciclo de palestras da Liberdade

O Instituto Liberdade realizou o primeiro evento da nova gestão que assumiu em abril. Na edição inicial do Ciclo de Palestras da Liberdade, o professor Danuzio Neto falou sobre O mundo Hoje - A geopolítica atual e seus impactos para o Brasil. Ele salientou os dilemas em que brasileiros vivem situações nas quais são censurados por emitirem suas opiniões. O presidente do IL Paulo Giacomelli, destacou a relevância do Instituto para difundir s os princípios do liberalismo.

Melhorias para entregadores iFood

Após o recente reajuste da taxa mínima por entrega, o iFood anuncia um novo pacote de vantagens para os entregadores parceiros da plataforma. Com foco em previsibilidade financeira e melhoria na rotina de trabalho, o novo pacote traz novidades em três principais frentes: antecipação de repasse isenta de taxas, rotas com escolha de destino e um programa de recompensas para entregadores com alta performance. A partir já de julho, os entregadores do iFood poderão antecipar seus repasses sem qualquer cobrança de taxa.