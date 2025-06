Varejo no Dia dos Namorados

No Brasil, o Dia dos Namorados segue como uma das datas mais importantes para o varejo digital. Em 2025, segundo levantamento da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o e-commerce nacional deve registrar um faturamento de R$ 9,23 bilhões no período de 14 dias que antecede a celebração, crescimento de 14% em relação ao mesmo período de 2024, quando o faturamento foi de R$ 8,09 bilhões. A expectativa é de 16,76 milhões de pedidos, com ticket médio de R$ 550,45, superior aos R$ 506,53 registrados em 2024, o que reflete um consumidor disposto a investir mais em presentes para a data.

A geração própria solar

Em meio ao novo aumento na conta de luz e o debate em torno da proposta de reforma do setor elétrico pela Medida Provisória (MP nº 1300/2025), o Brasil acaba de registrar a marca de 40 gigawatts (GW) de energia solar em telhados, fachadas e pequenos terrenos, conforme mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). Os investimentos acumulados na modalidade superam os R$ 173,7 bilhões no País, responsáveis pela criação de mais de 1,2 milhão de empregos verdes acumulados desde 2012.

Livro sucesso em Lisboa

A obra "Dois Caminhos", do escritor e advogado gaúcho Daniel Tonetto, foi sucesso em seu lançamento na 95ª Feira do Livro de Lisboa, em Portugal. No último sábado, Tonetto autografou e apresentou a publicação no evento, onde teve vendas esgotadas, confirmando o êxito já registrado no Brasil. A história de ficção policial também será distribuída em escolas da capital portuguesa, por iniciativa de professoras presentes na Feira.

EAD para administrador

O CRA-RS está com inscrições abertas para pós-graduação EAD nas áreas de Inteligência Artificial nos Negócios, na Feevale, e Gestão de Projetos, na UCS. As inscrições seguem até 22 de junho no site da autarquia, sendo destinadas a profissionais de Administração e áreas correlatas registrados e adimplentes.

Leilão de imóveis no Sul

A Zuk, referência no mercado de leilão de imóveis no Brasil, preparou ofertas especiais de imóveis na região Sul. São mais de 125 opções durante o mês de junho, que variam entre imóveis residenciais, comerciais, terrenos e áreas rurais. Desse total, só o RS concentra mais de 70 oportunidades e os descontos podem chegar a 72%. O principal lote é um apartamento no Sunrise Boulevard, em Alvorada. Com 113,32 m2 o imóvel conta com uma vaga e o desconto é de 72%. O lance mínimo é de R$ 197 mil.

Uma nova incorporação

O Andrade Maia Advogados anunciou a incorporação do Mothes Advogados, banca fundada há 20 anos em Porto Alegre e referência nas áreas tributária e empresarial, com atuação consolidada no agronegócio. A operação marca mais um passo na estratégia de crescimento do Andrade Maia, que se consolida como um dos principais escritórios full service do País, ampliando a equipe tributária que já contava com mais de 100 integrantes e 14 mil processos.

Imersão nas Galáxias no Parador

Imagine mergulhar em um universo de estrelas e galáxias, vivendo uma experiência que combina luxo, natureza e conhecimento. Essa é a proposta do Parador Cambará do Sul, nos Campos de Cima da Serra. Batizada de Imersão nas Galáxias, a atividade é oferecida em datas selecionadas ao longo do ano. O encontro de junho acontece dia 21 e é guiado pelo astrofotógrafo Egon Filter. Sob o céu estrelado, os turistas exploram planetas, constelações, satélites e galáxias. Informações em https://parador.com.br/imersao-nas-galaxias.