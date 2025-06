Semana portuguesa na Capital

Em homenagem ao Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, celebrado nesta terça-feira, o Café da Catedral realiza, de 11 a 15, a Semana de Portugal, com apoio da TAP e do Consulado de Portugal. A programação celebra a cultura lusitana com gastronomia, literatura, fado e cenografia temática. O destaque é o show do grupo Alma Lusitana, no sábado, às 16h30min. Em uma ação promocional, a TAP e o Café da Catedral também estão distribuindo vouchers aos passageiros que desembarcarem em Porto Alegre em voos diretos de Lisboa durante esta semana para que prestigiem o local e degustem clássicos como bolinho de bacalhau e pastel de Belém.

Reunião do Construa Sul

Unir forças é mais do que uma estratégia, é uma necessidade para quem quer liderar o futuro. Nos dias 12 e 13 de junho, Curitiba recebe a primeira edição do Construa Sul. Falar em bloco, no contexto da construção civil, é compreender que a força econômica da Região Sul é estratégica para o Brasil. Juntos, os três estados concentram cerca de 17,9% do PIB industrial nacional (CNI 2023) e a menor taxa média de 4,9% do desemprego do país conforme o IBGE (2024).

Feira italiana Riva Schuh

A feira italiana Expo Riva Schuh, que acontece entre os dias 14 e 17 de junho, em Riva del Garda, terá 42 marcas brasileiras de calçados. O apoio para a participação é do Brazilian Footwear, programa de fomento às exportações do setor mantido pela Abicalçados em parceria com a ApexBrasil. A Expo Riva Schuh deve incrementar ainda mais os resultados das exportações em 2025. Segundo Paola Pontin, coordenadora de Negócios da Abicalçados, os embarques do setor devem crescer entre 1,2% e 4,1% no ano (em pares).

Colheita Butique Sazonal

O Colheita Butique Sazonal, de Pinto Bandeira, conquistou a 12ª colocação no ranking dos 30 Melhores Restaurantes do RS, promovido pela Revista Sabores do Sul. A seleção reuniu votos de 80 especialistas e destacou o Colheita entre 206 indicados. Com menu confiança assinado pelo chef Giordano Tarso, o restaurante valoriza ingredientes locais, sazonalidade e os ritmos da natureza e reforça a Serra Gaúcha como polo da gastronomia de origem.

Mulheres de Santa Clara

As mulheres à frente das propriedades leiteiras, de diversas regiões, associadas à Cooperativa Santa Clara, estarão reunidas no próximo sábado, 14 de junho, para participar do tradicional Encontro de Mulheres com Atividade no Leite. A programação inicia às 10h, no Ginásio Saturno Caravaggio, em Farroupilha, e reconhece o protagonismo feminino na cadeia produtiva do leite.

Microturnos de trabalho

A busca por formatos de trabalho mais flexíveis tem levado empresas a adotarem os chamados microturnos — jornadas reduzidas, geralmente de até seis horas por dia, organizadas de maneira a conciliar os interesses dos trabalhadores com a operação das empresas. O modelo tem ganhado adesão principalmente entre a geração Z, formada por pessoas nascidas entre 1995 e 2010, que tende a priorizar equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Nova data do acordo Mercosul-UE

O Mercosul e a União Europeia (EU) marcaram em Mônaco, neste domingo passado, nova data de conclusão do acordo para o fim deste ano. É durante a presidência brasileira do bloco que inicia em julho. Pelo Mercosul, participou da reunião o presidente Lula e pela UE o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa. Nas próximas semanas o Brasil irá evidenciar as convergências e complementariedades existentes entre a agricultura brasileira e europeia, bem como a compatibilidade com o Acordo de Paris.