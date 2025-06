O Banrisul anunciou que seus clientes que possuem cartão de crédito das bandeiras Mastercard e Visa emitidos pelo próprio Banco terão mensalidade gratuita na Tag Banrisul a partir deste mês. A solicitação da tag deve ser feita pelo app do Banco no serviço Tag Banrisul e realizar a jornada de contratação do produto. Assim que o cliente recebe sua tag, é só colar o adesivo no para-brisa do veículo, acessar o app Veloe - hub de soluções para mobilidade e gestão de frotas - e efetuar o desbloqueio para o uso da tag. Os clientes que adquirirem a tag contarão com a função de Recarga Automática. O valor de recarga previamente definido pelo cliente na contratação da tag será cobrado na fatura do cartão de crédito Banrisul e estará disponível como saldo para uso da tag.

O uso da tag evita as filas

A Tag Banrisul é uma solução de pagamento para mobilidade e passagem automática em pedágios e estacionamentos conveniados, o que garante agilidade e conveniência aos clientes do Banrisul. O serviço está disponível nas rodovias pedagiadas do País e em toda a rede credenciada Veloe, com mais de 2,6 mil estacionamentos, entre aeroportos, shoppings, prédios comerciais, hospitais, universidades, estádios e clubes.

TIM em 100% dos bairros

A TIM acaba de ampliar a presença da sua rede 5G em 100% dos 97 bairros de Porto Alegre, reafirmando seu compromisso com a democratização do acesso à conectividade de alta velocidade, promovendo inclusão digital e desenvolvimento econômico. Com essa ampliação da tecnologia na capital gaúcha, a operadora reforça sua posição como líder em cobertura no Brasil, presente com a tecnologia em mais de 700 cidades.

Apoio do BRDE a Gramado

A Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, e o BRDE formalizaram na semana passada, durante a Gramado Summit, um acordo de cooperação técnica para o desenvolvimento de projetos de parcerias público-privadas (PPP's) e concessões no município. Os primeiros projetos da fila para sua avaliação são a PPP de iluminação pública e a Expogramado, já idealizados pela administração municipal. A partir dessa avaliação preliminar, os projetos considerados viáveis seguirão para a fase de estruturação completa, com o objetivo de viabilizar sua futura implementação.

O Arraiá junino do Divisa

Quadrilha, fogueira ao ar livre, música e culinária típica marcam o Arraiá Junino do Divisa Experience Resort, localizado no interior de São Francisco de Paula. Voltadas para toda a família, as atrações serão especialmente realizadas durante todos os sábados do mês de junho. Informações adicionais podem ser obtidas pelo https://divisaresort.com.br/. À parte da agenda especial, o resort mantém todas as demais atividades ao ar livre que oferece durante a temporada.

O programa Indústria do Amanhã

O programa Indústria do Amanhã, lançado pelo Sistema Fiergs e pelo Instituto Caldeira há um mês, chegou à Gramado Summit na tarde desta quinta-feira. A iniciativa, estruturada em duas frentes, vai atuar com indústrias para que se tornem inovadoras e com estudantes e professores, para inserir a inovação no ensino. Por meio do programa, 50 indústrias devem implementar inovação aberta e 150 startups estarão conectadas a oportunidades no setor. A meta inclui também chegar a 500 educadores e gestores capacitados e mil jovens qualificados para promover as transformações na indústria. Em 100 eventos, 5 mil jovens e 5 mil empresas terão oportunidade de conhecer mais sobre processos inovadores.