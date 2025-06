Os aliados da natureza

Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, uma novidade concreta e saborosa chega ao varejo brasileiro: produtos que regeneram a natureza começam a ser vendidos nas lojas do Grupo Carrefour Brasil e Quitanda, com o selo "Aliados da Natureza". Eles são o resultado do Desafio O Grande Redesenho de Alimentos, iniciativa da Fundação Ellen MacArthur em parceria com o Sustainable Food Trust. Os produtos seguem os princípios do design circular, criados por empresas brasileiras como Apuí Agroflorestal, Cuíca, Nude, Mahta e Nutricandies, pensados para promover biodiversidade, regenerar o solo e combater o desperdício.

Mercur perto dos 101 anos

A Mercur está prestes a completar 101 anos e segue surpreendendo: combina tradição e inovação com propósito, em 88% da produção no Brasil e presença em mais da metade das farmácias do país. Líder em produtos ortopédicos, a empresa aposta em saúde, educação e impacto positivo, com ações que vão de borrachas de matéria-prima da Amazônia à criação de tecnologias como o Eleva Mercur, em parceria com a Neurobots.

No South Summit Madrid

A vitivinicultura brasileira estará representada no South Summit Madrid 2025 pela Vinícola Miolo, que marca presença no evento a partir desta terça-feira, 4 de junho, integrando o estande da Invest RS. A participação reforça o papel do vinho brasileiro, especialmente o gaúcho, em um dos maiores encontros globais de inovação e empreendedorismo.

A novidade da cervejaria

A Brewine Leopoldina, cervejaria artesanal do Grupo Famiglia Valduga, da Serra Gaúcha, apresenta uma novidade em seu portfólio de produtos: o Kit Italian Grape Ales (IGAs), uma proposta sofisticada que une a tradição cervejeira ao universo dos vinhos. As IGAs consistem em cervejas que incorporam mosto de uva na sua produção, assim o lançamento reforça o posicionamento premium da marca, oferecendo uma opção exclusiva para presentear e colecionar. O kit é composto por três rótulos - Chardonnay, Moscato e Pinot Noir.

Especial aos apaixonados

Com a proximidade do Dia dos Namorados, os restaurantes da Capital Gaúcha se movimentam para atrair os apaixonados. O Pobre Juan, no BarraShoppingSul, propõe um menu especial, em três tempos, para comemorar. O destaque principal da casa de parrilla é o Bife do Assador, servido com purê de abóbora, farofa de pistache crocante e molho malbec. O cardápio temático estará disponível de 10 a 14 de junho.

Receita de Bons Negócios

Está chegando o Receita de Bons Negócios, um dos principais eventos do estado que conecta líderes do setor de TI. Além de trocarem experiências e compartilharem boas práticas, os participantes cozinham juntos! Promovido pela ASSESPRO-RS, o encontro será no dia 11 de junho, às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil. O convidado especial é o economista e empresário Wesley Lacerda. Inscrições no link receita-jun25.eventize.com.br

Casa Hotéis na Gramado Summit

O Grupo Casa Hotéis será destaque em duas palestras no Palco Insurgente da Gramado Summit, hoje. Às 17h30, o CMO Rafa Peccin participa do painel "Dormir Bem Virou Destino? O Futuro do Turismo Wellness e as Tendências do Novo Luxo", ao lado de Felipe Pedrozo (Cia do Sono) e Rafaeli Aguilheiro (Raphaelli Essential Therapy), com mediação da jornalista Juliana Bublitz. Na sequência, às 18h, a chef Roberta Sudbrack comanda o painel "Pode a Inovação Começar com um Prato de Comida de Verdade? O Futuro da Gastronomia Está na Origem", com participação de Diogo Carvalho, cofundador do Destemperados.