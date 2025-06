O Mundo Senai em 36 cidades

O Sistema Fiergs abre as portas para a comunidade e empresas para promover mais uma edição do Mundo Senai, de 5 a 7 de junho. Serão 37 unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no RS (Senai-RS), em 36 cidades, promovendo gratuitamente palestras, minicursos, demonstrações técnicas e oficinas. A iniciativa tem por objetivo apresentar a instituição para a população interessada em conhecer mais sobre educação profissional, inovação e tecnologia industrial, destacando a contribuição do Senai-RS na qualificação de jovens e adultos. As inscrições no link: https://conteudos.senairs.org.br/mundo-senai.

Prêmio Gerdau Melhores da Terra

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, está com as inscrições abertas para a 36ª edição do Prêmio Gerdau Melhores da Terra, um dos reconhecimentos mais prestigiados do setor agroindustrial. A participação é destinada a fabricantes de máquinas e equipamentos agrícolas ou empresas de software focadas na evolução do setor e que sejam expositoras da Expointer, que será realizada entre 30 de agosto e 7 de setembro em Esteio (RS).

Extensão da rede de água na Serra

Os moradores do Morro Redondo, linha do interior de Gramado (RS), estão sendo beneficiados com a ampliação da rede de abastecimento de água. A obra atende a uma demanda antiga da comunidade e representa um avanço importante na qualidade de vida dos moradores da localidade. Ela contempla a instalação de mais de 1500 metros de tubulação, permitindo que mais famílias tenham acesso à água potável de forma regular e segura.

Volks Polo é o veículo mais vendido

O Volkswagen Polo foi o veículo mais vendido do Brasil pelo 2º mês consecutivo. Em maio, foram 12.911 unidades emplacadas, considerando todos os segmentos do mercado. Em abril, o Polo teve a mesma conquista, com 10.932 unidades emplacadas no mês. No acumulado do ano, o Polo também é o carro de passeio mais vendido do Brasil, com 45.724 unidades emplacadas (janeiro-maio).

O calçadão Lami em reconstrução

As intervenções no trecho de 1.350 metros da avenida Beira-Rio, no bairro Lami, região Extremo-Sul da Capital, já atingiram 28% de conclusão. A área recebeu vistoria na tarde de segunda-feira pelo prefeito Sebastião Melo e secretários, municipais. Danificado na enchente de maio de 2024, o calçadão será refeito em concreto, de forma a tornar a estrutura mais resistente.

Jantar dos namorados na Catedral

O Café da Catedral convida casais para um Jantar dos Namorados inspirado no cinema, na próxima terça (10), às 20h30min. A experiência propõe 6 pratos criados pelo chef Matheus Monteiro, cada um inspirado em filmes românticos e acompanhado por trechos e frases marcantes - reveladas ao longo da noite, criando uma atmosfera envolvente, intimista e repleta de significados. Mesas disponíveis no jardim e no Salão Nobre da Catedral. Ingressos à venda no Sympla.

O Decanter Day Wine na Capital

Centenas de vinhos de algumas das principais regiões produtoras mundiais vão desembarcar em Porto Alegre no dia 5 de junho para o Decanter Wine Day, que promete ser a maior experiência do mundo do vinho na Capital, com rótulos premiados e a presença de enólogos. O evento será realizado no Art Hotel Transamérica Collection (Av. Cel. Lucas de Oliveira, 995), das 17h às 21h, e os convites já estão à venda. As vinícolas Luigi Bosca (Argentina), El Principal (Chile), Bouza (Uruguai), Pio Cesare (Itália), Luis Cañas (Espanha) e Hermann (Brasil), contarão com enólogos e representantes apresentando seus vinhos.