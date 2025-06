A Livraria Leitura, a maior rede de livrarias em unidades físicas no Brasil, comemora em junho um marco especial: 58 anos dedicados a promover a cultura e o hábito da leitura em todo o País. A rede que hoje é um império livreiro com 123 lojas em 24 estados, foi fundada em 1967 em Belo Horizonte. "Comemorar 58 anos é celebrar a paixão pela cultura e pela leitura. Desde 1967, nosso objetivo tem sido transformar cada loja em um espaço de inspiração", afirma o presidente Marcus Teles. Mais: outro segredo é a responsabilidade: "crescemos do jeito certo, sem fazer loucuras, sempre com um capital de giro positivo. A meta é abrir pelo menos mais 7 lojas em 2025 e vender 12 milhões de livros, 1 milhão a mais que em 2024", finaliza.

Verdi Design celebra 30 anos

Em maio de 2025, a Verdi Design celebrou 30 anos com atuação focada na região sul, tendo conquistado, nesse período, diversos prêmios e reconhecimento nacional. Em três décadas, a Verdi desenvolveu projetos para os mais diversos segmentos que vão de multinacionais a marcas regionais e de ONGs até a administração pública. Com uma abordagem integrada e equipe multidisciplinar atuando de forma 100% remota, a Verdi Design presta serviços de consultoria e desenvolve projetos nas áreas de branding, marketing digital e design thinking.

A doação pela educação

Como grande incentivador do conhecimento e da educação, o Sinplast-RS é parceiro da Estácio Porto Alegre no Prepara Enem Estácio, curso gratuito voltado a 90 estudantes da rede pública estadual. As aulas ocorrem a partir de 07 de junho, no campus da instituição, no Centro Histórico da Capital. O Sinplast-RS realizará a doação aos estudantes de kits de material escolar, com pasta plástica, caderno e caneta, além da entrega do livro O Paradoxo dos Plásticos, do cientista americano Chris DeArmitt.

Não o mais alto, é o mais vivo

No país onde a altura dos edifícios virou símbolo de status imobiliário, o projeto do Auris Residenze em Balneário Camboriú (SC) tem ganhado fama com uma proposta distinta: não é o mais alto, mas quer ser o mais vivo. O empreendimento viralizou como o "primeiro edifício-árvore do Brasil" por romper com o padrão verticalizado e repetitivo ao incorporar vegetação suspensa, fachada biofílica e recursos arquitetônicos que simulam um organismo em constante interação com o meio.

Festival Gastronômico Costão

O Costão do Santinho Resort (SC), referência em gastronomia, hospitalidade e experiências memoráveis, promove de 15 a 18 de junho a nova edição do seu consagrado Festival Gastronômico. O evento com o tema "Raízes Brasileiras" reúne chefs premiados, menus autorais e uma proposta que conecta a culinária de excelência aos sabores da terra, tradição e inovação, criando experiências sensoriais únicas à beira-mar. No período, os hóspedes têm a oportunidade de participar de jantares temáticos harmonizados com vinhos e coquetéis.

O polêmico aluguel por temporada

A prática de proprietários de apartamentos alugarem seus imóveis por temporada via aplicativos e plataformas especializadas está gerando polêmica e sendo proibida em diversos condomínios pelo Brasil, inclusive em cidades turísticas. De um lado, os donos querem gerar renda pela rotatividade. De outro, os moradores do prédio buscam maior segurança em restringir quem entra e quem sai. Até mesmo impacto financeiro nos preços dos aluguéis pode gerar. Por isso, é preciso encontrar um denominador comum para satisfazer a todos e garantir seus direitos", explica o advogado Jossan Batistute.