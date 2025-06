Feira Pet e Vet na Fenac

O maior evento profissional do setor Pet e Vet do Sul do Brasil já tem data marcada. Nos dias 8, 9 e 10 de junho, das 13h às 20h, a Feipet - Feira de Negócios para Animais de Estimação ocupará os pavilhões da Fenac (Novo Hamburgo) para reunir os profissionais do setor que envolvem o cuidado animal. Além de cerca de 100 marcas apresentando tendências da área, a feira promoverá qualificação profissional, oferecendo campeonato de tosa, seminário com palestras gratuitas e espaço para startups com soluções inovadoras. Com a expectativa de receber 8 mil visitantes, a Feipet tem acesso gratuito mediante credenciamento: www.feipet.com.br.

A recomposição dos preços

Em maio, mês das mães, o setor de bares e restaurantes tem conseguido recompor preços de cardápio. O índice de alimentação fora do lar, de 0,63%, acima da média geral da inflação (0,36%), indica que bares e restaurantes estão conseguindo, ainda que de forma moderada, recuperar parte dos seus preços após um longo período de defasagem. Entre os destaques, o item "lanche" teve alta de 0,84%, enquanto o "cafezinho" subiu 2,75%, ambos acima da média do setor.

Máquinas e equipamentos

A indústria brasileira de máquinas e equipamentos registrou desempenho positivo em abril. A receita líquida de vendas atingiu quase R$ 25 bilhões, representando um crescimento de 9% em relação a abril de 2024 e de 4,8% em relação a março de 2025 (com ajuste sazonal), anulando a queda registrada no mês anterior (-4,7%). Esse resultado foi impulsionado pela melhora tanto no mercado doméstico quanto nas exportações, que cresceram 6,8% e 1,4%, respectivamente.

Obras prontas em 27 escolas

A SV Engenharia e Serviços acaba de entregar obras em 27 escolas municipais de Caxias do Sul e Porto Alegre. Grande parte das intervenções foram realizadas em caráter emergencial, em função dos estragos causados pelas enchentes de maio de 2024. As obras beneficiam mais de 11 mil alunos e incluem reformas em cozinhas, pisos de concreto, instalações elétricas completas, reformas hidráulicas e pintura geral das unidades.

Guia do consumo de energia

Em um mundo cada vez mais conectado, as distribuidoras de energia estão descobrindo nas mensagens automáticas uma forma inovadora de transformar a interação dos consumidores com a eletricidade. Diante do avanço da IA e dos chatbots, as companhias agora podem enviar alertas personalizados e até orientações em tempo real, promovendo eficiência energética, mas também redução de custos aos usuários.

Obstáculos para a indústria

A escassez de operadores especializados e o envelhecimento do parque fabril têm imposto obstáculos estruturais à indústria brasileira. Em 2024, 74% das empresas relataram dificuldade para preencher vagas técnicas, segundo a CNI - um aumento de 11 pontos percentuais sobre o ano anterior. Diante desse cenário, a busca por automação e eficiência se tornou prioridade, inclusive para pequenos e médios fabricantes.

O alcance da pejotização no Brasil

A Suprema Corte trava processos e reabre o debate que pode afetar milhões de profissionais. A decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, de suspender todas as ações que discutem a legalidade da chamada pejotização no Brasil, vai além de uma questão jurídica. Embora atinja, em um primeiro momento, apenas empresas e trabalhadores com processos em andamento, a medida pode provocar uma transformação estrutural nas relações de trabalho no país. A pejotização ocorre quando uma empresa contrata alguém como pessoa jurídica.