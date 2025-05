A nova sede da cooperativa

A Coopnore Unicred mudou o endereço de sua Sede Administrativa, em Porto Alegre, na segunda-feira, 19 de maio. Situado na Av. Praia de Belas, 1232 - Sala 7, o novo endereço é um espaço amplo, mais moderno e fica em uma localização mais facilitada para receber os associados da Cooperativa. Em novembro de 2025, a Coonore celebrará 20 anos de história e estão sendo preparadas uma série de ações comemorativas, que buscam reforçar o propósito de apoiar e fortalecer a classe notarial e registral. A Coopnore Unicred é a única Instituição Financeira Cooperativa exclusiva para notários e registradores do Brasil. Atualmente, soma quase 5 mil associados em todos os Estados do País.

Assistente virtual do corretor

A MRV, maior construtora da América Latina, apresenta o Marco, um assistente virtual criado para dar mais autonomia e agilidade ao dia a dia dos corretores. A ferramenta reforça o compromisso da empresa em auxiliar o corretor no processo de vendas, com dados e orientações. A Inteligência artificial foi desenvolvida em parceria entre as áreas de Tecnologia da Informação e Comercial da construtora. O Marco já está em operação em toda a força de vendas da MRV.

Postos formais na construção

O setor da construção voltou a apresentar desempenho positivo na geração de empregos do país. O Ministério do Trabalho divulgou, na quarta-feira, os dados do novo Caged referentes ao mês de abril, e a construção aparece novamente como um dos setores que mais geraram vagas no período, com 34.295 novos postos de trabalho com carteira assinada, ou 53,16% em relação a março, quando foram geradas 22.392 vagas

Energia renovável no Tecon

O Tecon Rio Grande obteve a certificação que comprova o uso exclusivo de energia elétrica de fontes renováveis nas suas operações em 2024. O Certificado Internacional de Energia Renovável (I-REC) garante que as emissões de Escopo 2 do terminal, relacionadas à geração de energia elétrica consumida, foram zeradas. A concessão do selo ocorreu pela EDP Brasil, empresa referência na geração de energia no País.

Connection Terroirs Brasil

A noite fria e a chuva fina que caía no lado de fora do Palácio dos Festivais, em Gramado (RS), na noite desta quarta-feira, não foram capazes de desanimar o público que participou da solenidade de abertura do Connection Terroirs do Brasil. A cerimônia reuniu autoridades, entidades representativas, produtores, jornalistas e influenciadores. Em sua 8ª edição, o evento exalta as delícias e as belezas dos produtos com Indicação Geográfica (IG) das mais variadas regiões do País. (leia mais nesta edição)

O acesso a crédito é negado

A dificuldade em obter crédito se configura como barreira crítica para a saúde financeira das mulheres brasileiras. A pesquisa mais recente da Serasa com a Opinion Box destaca que, para 47% das entrevistadas, este é o maior desafio financeiro enfrentado atualmente. Levantamentos anteriores da Serasa já indicavam que mais de dois terços das mulheres (68%) já tiveram um pedido de financiamento negado.

Novidade no Food Hall Country

A Severo Garage acaba de inaugurar uma nova unidade no Food Hall Country, 2º andar do Bourbon Shopping Country, em Porto Alegre. A abertura coincide com a celebração do Dia do Hambúrguer, em 28/5, e reforça o mix do espaço com burgers artesanais e atendimento informal. A marca, que completa 9 anos em 2025, chega via franquia e já conta com 15 unidades no RS e SC, apostando no modelo fast casual com agilidade, qualidade e ingredientes selecionados.