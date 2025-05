Banrisul na reconstrução do RS

O Banrisul se destacou como um dos três agentes financeiros que, em 2024, mais concederam crédito direcionado às ações emergenciais para a reconstrução do RS, devido ao evento climático extremo ocorrido no Estado no ano passado. A premiação foi entregue pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) durante a 4ª edição do Evento de Reconhecimento dos Agentes Financeiros, realizada em São Paulo. O evento valorizou o papel das instituições parceiras na ampliação do crédito e de concessão de garantias no âmbito do modelo indireto do BNDES, sob a ótica de temas relevantes para a instituição: inovação, sustentabilidade, apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, entre outros.

Impacto transformador

O reconhecimento demonstra o papel relevante do Banco diante da grave situação enfrentada em decorrência da maior catástrofe climática da história do Estado, segundo o presidente Fernando Lemos. "O Banco, como já ocorreu em outros momentos de dificuldade, esteve ao lado das comunidades atingidas contribuindo para um recomeço de suas vidas e de seus negócios", frisou. Por meio das linhas de financiamento emergenciais do BNDES, o Banrisul fez a contratação de 1.236 operações no valor total de R$ 1,5 bilhão.

O tratamento de água

A Transcal, empresa de transporte público operando na Região Metropolitana de Porto Alegre, vem tendo resultados positivos com a estação de tratamento de água localizada em sua sede, em Cachoeirinha. No primeiro quadrimestre de 2025, cerca de 2.4 milhões de litros de água já passaram pelo procedimento. Desde a instalação do sistema, em 2019, já foram tratados mais de 36 milhões de litros de água.

Feira de inverno na Serra

Ainda falta um mês para a 36ª edição da Feira de Inverno de Flores da Cunha, mas as expectativas de uma excelente feira comercial já estão encaminhadas. O evento, programado para 28 de junho a 13 de julho, alcançou 100% de comercialização, indicando aos expositores e aos visitantes que a feira é uma vitrine multissetorial para toda a região. Fazendo jus ao nome, ela terá mais de 30 estandes dedicados a malhas e confecções para o público adquirir itens para se aquecer neste inverno. Ao todo, são mais de 70 expositores.

Mortes em não vacinados

A Diretoria de Vigilância em Saúde de Porto Alegre atualizou casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e de atendimentos por doenças respiratórias em unidades de saúde e serviços de Pronto Atendimento na cidade em 2025. Um dos gráficos apresenta os óbitos por Covid-19 e Influenza e sua relação com o histórico de vacinação das pessoas falecidas; três morreram por Influenza e seis por Covid. As nove pessoas não se vacinaram contra gripe nem contra Covid-19. No período, houve 1.183 casos notificados.

As Indicações Geográficas na mesa

Da bala de banana de Antonina (PR) ao arroz do Litoral Norte do RS, produtos de Indicação Geográfica (IG) de todo o País prometem deixar a Serra Gaúcha ainda mais saborosa para moradores e turistas. É que Gramado está sendo palco do Connection Terroirs do Brasil, evento de abrangência nacional que acontece de 28 e 31 de maio. Pontos turísticos tradicionais vão receber as atrações da programação oficial. Realizado pelo Sebrae RS e pela Rossi & Zorzanello Eventos e Empreendimentos, a intenção é agregar valor aos produtos de origem, em uma relação intrínseca com o turismo. O evento tem em sua programação palestras, networking e oportunidade para o produtor mostrar seu trabalho.