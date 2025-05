Mais imóveis compactos

O novo comportamento do consumidor brasileiro está transformando o mercado imobiliário. Com famílias menores, maior exigência por praticidade e um estilo de vida mais dinâmico, cresce também a preferência por imóveis compactos. Esse cenário também chama a atenção de investidores em busca de segurança e potencial de ótima rentabilidade em longo prazo. Dados do Censo 2022 do IBGE mostram que o tamanho médio das famílias no Brasil caiu para menos de três pessoas por domicílio. Mais: a taxa de fecundidade no País teve queda de 2,32 filhos por mulher em 2000 para 1,57 em 2023. Essas transformações mudaram os perfis das famílias e já refletem nas escolhas de moradia.

A valorização imobiliária

Nos últimos 12 meses, imóveis com um dormitório lideraram a valorização imobiliária, com 9,21% de crescimento, segundo o FipeZap. A Construtora CK, de Porto Alegre, especialista em imóveis de médio e alto padrão, expandiu a atuação e vai levar seu nível de qualidade para o modelo de apartamentos compactos ao estilo smart living ao mercado do litoral catarinense, líder em valorização imobiliária.

Uultis na CasaCor RS 2025

Quem visitar a CasaCor Rio Grande do Sul 2025 poderá vivenciar o design autêntico e atemporal da Uultis. A marca de móveis de alto padrão do Grupo Herval, de Dois Irmãos, está presente no ambiente Pitstop, assinado pelo escritório BG Arquitetura em parceria com a Savarauto. Com peças icônicas, como a mesa Cacau, e lançamentos da coleção Simbiose, o espaço exala brasilidade com elegância e originalidade.

Menos emissões de carbono

Desde 2018, a Exatron de Canoas alcançou a marca de redução das emissões de carbono na ordem de 394.888 toneladas de CO2 por meio de fontes de energia incentivadas, como eólica, solar, biomassa e outras. Só no ano passado, os indicadores de sustentabilidade da empresa foram de 58.439 toneladas de CO2 reduzidas, o que equivale à conservação de 1.615 mudas de árvores pelo período de 20 anos, 25 toneladas de papel enviadas para aterro sanitário e 164 veículos leves a gasolina, percorrendo 500 km, retirados de circulação.

Acordo de sócios na empresa

O cenário empresarial brasileiro acende um alerta: entre 2024 e 2025, o número de empresas fechadas cresceu 25%. Hoje, em média, quatro negócios encerram suas atividades por minuto no País. Diante desse panorama, especialistas reforçam a importância do respaldo jurídico para garantir a segurança e a continuidade das operações. Nas estruturas de Sociedade Limitada (LTDA) e Sociedade Anônima (S/A), o Acordo de Sócios surge como ferramenta essencial para manter a saúde da empresa.

Era dos hospitais inteligentes

A digitalização da infraestrutura hospitalar não é mais uma tendência. Já é uma realidade concreta em várias instituições de saúde no Brasil. Graças ao uso de tecnologias como a Internet das Coisas (IoT), hospitais otimizam processos, reduzem desperdícios e melhoram a experiência de pacientes e profissionais de forma direta.

Falta mão de obra e sobram vagas

A competição por talentos e uma nova geração trabalhando com a internet podem ser algumas das razões para a grande dificuldade que as empresas têm de contratar funcionários e preencher vagas. Segundo Guilherme Silva, formado em administração e especialista em Recursos Humanos (RH), sócio fundador da Forward, o cenário de escassez de profissionais e vagas abertas levam as empresas a criarem alternativas para atrair e reter os talentos. Entre as possibilidades, remuneração mais elevada além de benefícios atrativos.