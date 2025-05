Carro usado mais procurado

O Volkswagen Gol é o automóvel usado mais procurado no Rio Grande do Sul, por meio da OLX, no primeiro trimestre, com 3,7% de participação dentre todos os modelos. É o que mostra o levantamento da plataforma, maior marketplace de classificados para autos do País. O Fiat Palio e O Fiat Uno dividem o segundo lugar, com 2,3% de share cada. O Honda Civic vem em terceiro, com 2,2%. Completam as sete primeiras colocações o Chevrolet Corsa, com 2%; o Toyota Hilux, com 1,9%; com Toyota Corolla, com 1,8%, e o Ford Ka e Ford Focus, com 1,6%, cada.

Crescer mais gastando menos

Em tempos de orçamentos enxutos e metas ambiciosas, empresas de todos os portes têm buscado formas criativas e rápidas de crescer. Um dos conceitos mais usados nesse cenário é o Growth Hacking. Nascida em 2010, a abordagem mistura marketing, análise de dados e desenvolvimento de produto para impulsionar o crescimento acelerado de negócios, especialmente startups e empresas em estágio inicial. A proposta é simples: crescer mais gastando menos.

Troncos da enchente na CasaCor

Em sua terceira participação na maior mostra de arquitetura e design da América Latina, a arquiteta Patrícia Pasini apresenta a "Casa di Aromi" na CasaCor RS 2025, unindo arte, memória e regeneração em um espaço sensorial. O projeto valoriza materiais naturais e saberes artesanais: blocos de mármore viram expositores, troncos resgatados das enchentes ganham nova vida e o piso original do antigo aeroporto é mantido. No centro, a instalação "Coração Flamejante" homenageia a força da natureza e a resiliência do povo gaúcho.

Festival de tainhas no Costão

O Costão do Santinho Resort, um dos destinos mais premiados do turismo no Brasil, será palco de mais uma edição do Festival da Tainha, entre os dias 23 e 29 de junho, em Florianópolis. O evento celebra o auge da temporada da tainha na região, unindo alta gastronomia, ingredientes regionais e experiências culturais autênticas em uma semana repleta de sabores, aromas e harmonizações exclusivas para os hóspedes lembrarem pra sempre.

Outono-inverno 2025 no Press

No Dia Nacional do Café, 24 de maio, o Press Café lançou seu novo cardápio Outono-Inverno 2025 com bebidas criativas e cheias de personalidade. Entre os destaques, o Moca Churros — ristretto duplo com leite, doce de leite e canela — e o Moca Pistache, com espresso e ganache exclusiva de pistache. Para completar a experiência, a apresentação das bebidas também foi renovada, com novas canecas de vidro transparente que valorizam ainda mais cada preparo.

Caixa de Assistência Banrisul

A Caixa de Assistência dos Empregados do Banrisul (Cabergs), operadora de saúde que atende a mais de 36 mil vidas entre funcionários, pensionistas, aposentados do Banrisul e seus dependentes, encerrou 2024 com resultado líquido de R$ 109 milhões e patrimônio social de R$ 901 milhões. A expectativa é que o patrimônio social ultrapasse, pela primeira vez, a marca de R$ 1 bilhão no 2º semestre de 2025, evidenciando solidez financeira e capacidade de adaptação.

Adolfo Lona no Bourbon Country

O enólogo Adolfo Lona comanda uma noite especial de degustação nesta quinta, no Wine Bar da Volupta, localizado no Food Hall Country. O público será guiado por Lona em um bate-papo leve e bem-humorado, com degustação de 4 rótulos surpresa de sua vinícola urbana em Porto Alegre, acompanhada por comidinhas descomplicadas. Radicado no Brasil desde 1970, Lona é uma das maiores referências do setor vitivinícola nacional. Reservas pelo (51) 99239-3771.