A Natura é líder em ESG

A Natura conquistou, pelo 11º ano consecutivo, a liderança do Ranking Merco de Responsabilidade ESG, destacando-se como referência em práticas ambientais, sociais e de governança no Brasil. A empresa também alcançou o primeiro lugar nas três dimensões avaliadas: Meio Ambiente (E), Âmbito Interno, Clientes e Sociedade (S) e Ética e Governança Corporativa (G). Produzido pelo Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco), presente em mais de 19 países da América Latina desde 2000, o levantamento utiliza mais de 25 fontes de informação e mais de 11 mil entrevistas com executivos de grandes empresas, especialistas, analistas financeiros e outros públicos.

A crise hídrica na COP30

A crise hídrica será um dos temas centrais da COP30, marcada para novembro em Belém, na Amazônia, região onde os efeitos da escassez de água já são cada vez mais evidentes. Conforme estudo recente o Brasil pode perder até 40% da sua disponibilidade de água potável até 2040, agravando um cenário já alarmante. Hoje, o país desperdiça 37,78% da água tratada, ou 7.636 piscinas olímpicas por dia, capaz de abastecer 54 milhões de brasileiros em um ano.

O dia da uva Chardonnay

No dia 29 de maio, é celebrado o Dia da Chardonnay, uma das uvas brancas mais versáteis do mundo do vinho. Capaz de se transformar em estilos que vão do leve e refrescante ao cremoso e encorpado, a Chardonnay é perfeita para qualquer estação. "É uma uva que vai bem com calor, frio, dia nublado e até com aquela meia-estação que nos confunde, dependendo da vinificação", explica a sommelière Sthephani Mercado, da Cantu Grupo Wine

Prêmios Famiglia Valduga

No ano em que celebra 150 anos de história no Brasil, o grupo Famiglia Valduga de Bento Gonçalves soma mais de 100 prêmios em concursos nacionais e internacionais. As distinções foram concedidas às marcas Casa Valduga, Ponto Nero, Domno Wines, Casa Madeira e Brewine Leopoldina, que representam diferentes frentes de atuação - da vitivinicultura à produção de cervejas artesanais e alimentos premium.

Asiana também faz cultura

No Asiana, além da gastronomia, toda a forma de cultura é valorizada. No restaurante, foram realizados os lançamentos de 15 livros só neste ano. Como apoio, também recebe atores e atrizes que trazem seus espetáculos de teatro ao RS. A diva Vera Fischer vai sempre ao Asiana quando visita a Capital. No cardápio, o destaque é um prato que celebra a Bienal do Mercosul: o Gochujang Seafood, salteado de frutos do mar. É o Asiana na "Arte no prato".

Guarida rumo à excelência

A Guarida Administradora de Condomínios atingiu, em maio, 82 na escala do NPS (Net Promoter Score), o maior número já registrado em sua trajetória. A expectativa é chegar a 85 até o final deste ano, na área de condomínios, considerado excelente. O NPS é a métrica usada para medir o nível de lealdade e satisfação do cliente. Só para se ter uma ideia, a média do mercado na área de prestação de serviços está na faixa entre 30 e 45 pontos.

O Dia dos Namorados na Serra

O Divisa Experience Resort, em São Francisco de Paula (RS), prepara um jantar harmonizado para o Dia dos Namorados a um seleto grupo de hóspedes na sua Taberna Hobbit. Localizada a 100 metros de altura, com vista da região, a atração é inspirada na moradia dos personagens clássicos da obra O Senhor dos Anéis, criada pelo inglês J. R. R. Tolkien. Com projeto em andamento, em breve a taberna abrigará um restaurante próprio para ampliar ainda mais o leque de possibilidades do empreendimento.