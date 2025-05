Por um governo produtivo

A ministra da Administração Pública, Sociedade Digital e Mídias de Montenegro, Tamara Srzenti, confirmou presença no GovTech Summit 2025, que será realizado nos dias 29 e 30 de maio, na Pucrs, em Porto Alegre. Ela será uma das palestrantes e irá abordar os caminhos para a construção de um governo voltado para a produtividade. Tamara tem mais de 15 anos de experiência em reforma governamental e transformação digital. Com o tema Governos Inteligentes, o evento debaterá como a tecnologia pode tornar a gestão governamental mais eficaz, transparente e focada no cidadão (leia mais na página 15).

A NR-1 e a saúde mental

A Green Benefícios, que atende a mais de sete mil empresas no país, prevê crescimento de 20% na comercialização do Green Saúde a partir da atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), em vigor dia 25 de maio. A nova diretriz inclui riscos psicossociais no âmbito da segurança e saúde no trabalho. Com isso, empresas precisarão atualizar seus Programas de Gerenciamento, o que deve impulsionar a demanda por soluções de bem-estar dos colaboradores.

Preconceitos contra adoção

Num cenário de injustiças, perseguições e mentiras institucionalizadas, o livro Os Contos de Obélia propõe, mais que uma aventura fantástica, uma crítica sensível e contundente ao preconceito contra jovens adotados. Baseado na própria experiência como filho adotivo, João Victor Melchiades constrói a fictícia Obélia como espelho simbólico de uma sociedade real que ainda marginaliza e silencia. A rejeição, o medo e a violência ganham forma nas ruas, mas é na esperança e humanidade dos personagens que surge a resistência.

Licenciamento ambiental

O Projeto de Lei nº 2159/21, aprovado no Senado Federal na noite desta quarta-feira, representa um dos maiores retrocessos na política ambiental brasileira em décadas e deve impactar o licenciamento de projetos de infraestrutura gerando alto risco socioambiental, conforme os especialistas. A proposta enfraquece o licenciamento ambiental e ameaça comprometer tanto a proteção dos ecossistemas quanto os direitos das populações mais vulneráveis.

O recuo na venda de pneus

As vendas totais de pneus registraram queda de 4,3% no primeiro quadrimestre deste ano sobre igual período de 2024 (de 16.365.910 para 15.667.230 unidades). O mercado de reposição teve forte recuo de 8,7% (de 12.400.913 para 11.321.719 unidades), enquanto para as montadoras houve aumento de 9,6% (de 3.964.997 para 4.345.511 unidades), segundo a Anip, entidade do setor.

Mais eteno verde Braskem

Líder global de mercado e produtora pioneira de biopolímeros em escala industrial, a Braskem celebra o 15º aniversário do portfólio I'm green™ bio-based com a expansão da capacidade da unidade de eteno verde em Triunfo. A nova capacidade de 275 mil toneladas por ano de eteno verde é 37% superior ao projeto inicial, de 2010. O eteno verde é gerado a partir do etanol da cana-de-açúcar e funciona como matéria-prima na produção do polietileno verde, ou plástico verde.

Chef Roberta Sudbrack de volta ao RS

No dia 6 de junho, a chef Roberta Sudbrack retorna ao RS para comandar o jantar autoral "WOOD com SUD" no Ocre, novo restaurante do Wood Hotel, em Gramado. A experiência em 5 tempos celebra o encerramento da temporada de cogumelos do Parador Cambará do Sul com foco em ingredientes brasileiros, fogo vivo e vinhos de mínima intervenção. Os rótulos são da Itália Import, empresa familiar liderada pelo goleiro campeão Cláudio Taffarel. Reservas em www.hotelwood.com.br ou pelo telefone (54) 3295-7575.