Jantar Temático na Catedral

O Café da Catedral celebra os 150 anos da imigração italiana no Brasil com um jantar temático especial amnahã. Com ingressos esgotados, o evento dá continuidade à série de jantares temáticos da casa e propõe uma verdadeira viagem aos sabores da Itália. O cardápio exclusivo em cinco tempos, servido em sequência, valoriza ingredientes locais com toques criativos. A recepção começa às 20h, com couvert e pré-entrada; às 20h30min se inicia a sequência de pratos em um dos cenários mais encantadores de Porto Alegre. Uma experiência para celebrar a história com afeto, sabor e memória.

Universitários estrangeiros

Em 2023, o Brasil contava com 20.811 estudantes estrangeiros na educação superior do País, conforme o último dado disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Mais da metade deles (54%) era oriundo do continente americano, 23% da África, 12% da Europa e 11% da Ásia. A lista de países com o maior número de estudantes universitários é liderada por Angola, seguida de Japão, Venezuela, Paraguai, Bolívia e EUA. Muitos deles buscam conforto, segurança e facilidade em residências estudantis.

O Connection Terroirs

Na próxima semana, de 28 a 31 de maio, Gramado se transforma na maior vitrine de produtos com certificação de origem do Brasil. O Connection Terroirs do Brasil chega à sua oitava edição com o objetivo de valorizar, fomentar e impulsionar a comercialização dos produtos brasileiros reconhecidos com Indicação Geográfica (IG) - um selo concedido pelo INPI, que atesta a qualidade e a identidade de produtos ligados ao seu território de origem.

Cirurgião vascular nos EUA

O cirurgião vascular Vinícius Lain está nos Estados Unidos como um dos representantes da Missão Future Health Experience, que reforça os modelos sustentáveis e humanos na prática médica. O programa inclui atividades na Harvard University, reunindo profissionais comprometidos com a transformação da saúde no Brasil. Vinícius atua como gestor e educador. Também escreveu o livro 'Por trás da Máscara', onde conta suas experiências durante a pandemia.

Preço do café está em queda

A saca de 60 quilos do café arábica custava R$ 2.447,60 na cidade de São Paulo, ontem. O valor foi definido após queda de 1,94%. Para o café robusta, houve aumento de 0,46% no preço e a mercadoria ainda é negociada a R$ 1.535,50, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Onde vivem em geral os idosos

Idosos vivem majoritariamente em áreas com melhor infraestrutura urbana, ruas largas, boa iluminação, acessibilidade e arborização, conforme a Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios (IBGE). Mais: 93,3% da população de 70 anos ou mais vivem em vias mais largas, com maior capacidade de circulação; e 36,7% têm acesso a áreas com pelo menos cinco árvores, o maior índice entre todas as faixas etárias.

Cresce interesse pela América Latina

A guerra comercial aumentou o interesse pela América Latina que dobrou (de 5% para 10%) antes e depois do "Dia da Libertação", demonstrando como a região está se tornando um centro comercial em diversificada cadeia de suprimentos. O maior crescimento foi observado entre as empresas chinesas ( 10 pontos percentuais, de 5% para 15%). Os entrevistados chineses também foram os que mais indicaram intenção de aumentar seus compromissos com a região (35% com exposição à cadeia de suprimentos na América Latina após o Dia da Libertação, contra 24% antes).