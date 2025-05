Balanço da enchente no RS

Um ano após as enchentes, o Instituto Justiça, de São Paulo, mantém projetos no Rio Grande do Sul e registra auxílio a mais de 40 mil famílias. Um dos projetos, o Baita Ajuda Humanitária, enviou no auge da crise duas mil toneladas de doações emergenciais que garantiram vestimenta, alimentação e produtos de higiene e limpeza aos atingidos. O projeto também promoveu a campanha Volta às Aulas com a doação de 500 kits escolares e organizou a Cozinha Comunitária, na Ilha da Pintada, que distribuiu mais de 15 mil marmitas. Indiara Dias de Souza, diretora geral, estima que as ações alcançaram 19% dos municípios atingidos, onde vive 78% da população afetada.

Isenção do IR até R$ 5 mil

A Comissão Especial da Câmara dos Deputados continua as discussões sobre o projeto que propõe a isenção do Imposto de Renda para pessoas físicas que ganham até R$ 5 mil mensais. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), enfatizou a importância de aprovar a medida até 30 de setembro, para que possa entrar em vigor em 2026, conforme o princípio da noventena.

Balanço do Pão dos Pobres

Com foco em acolher e transformar, o Pão dos Pobres encerrou o ano de 2024 com saldo positivo. A informação ganhou destaque durante o anúncio do Balanço Social da Fundação, realizado em maio deste ano. O relatório reuniu todas as ações e conquistas do ano passado. Em tempos difíceis, o compromisso com a juventude falou mais alto e a superação foi a palavra do ano. Os gestores também apresentaram na ocasião o lançamento do Hub de Inovação da Fundação.

Empilhadeiras elétricas

A logística sustentável tornou-se uma prioridade estratégica para empresas comprometidas com a redução de emissões de gases de efeito estufa. As empilhadeiras elétricas e de emissão zero emergem como protagonistas na transformação dos centros de distribuição e armazéns em ambientes mais limpos e eficientes.

Zero álcool baixa caloria

Chega ao mercado o Salton Zero Álcool Baixa Caloria, uma bebida leve, borbulhante e cheia de sabor, criada pensando nos consumidores que buscam brindar sem excessos. A novidade conta com menos calorias e notas frutadas que permitem brindar sem culpa e com o máximo de frescor. O Zero Álcool Baixa Caloria é elaborado com um blend de uvas brancas da Serra Gaúcha e é ideal para harmonizações com aperitivos e saladas, pratos leves e sobremesas.

Contas de serviço Público

Contas de serviço público, como luz e água, poderão ter suas datas de vencimento alteradas. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4371/23, que propõe uma nova organização para o vencimento desses boletos. A ideia é que as datas não se concentrem no fim do mês, mas sejam distribuídas entre a primeira e a segunda quinzena, sempre com pelo menos dois dias de intervalo entre elas. As datas atuais sobrecarregam o orçamento familiar.

Simplificação das regras fiscais

A simplificação das regras fiscais pode gerar uma economia anual de até R$ 30,9 bilhões para as empresas, ao reduzir o tempo e os recursos dedicados ao cumprimento de obrigações tributárias, segundo estudo técnico do Observatório do Custo Brasil, uma iniciativa do Movimento Brasil Competitivo (MBC) em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Hoje, empresas no Brasil gastam, em média, cerca de 1.500 horas por ano com rotinas fiscais, enquanto empresas de países da OCDE levam menos de 200 horas para cumprir as mesmas obrigações.