Guerra comercial EUA x China

A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, intensificada pela escalada de tarifas impostas pelo presidente norte-americano, que já chegou a 245%, causou grandes mudanças no comércio global. A reação chinesa agravou a tensão entre as duas maiores economias e impactou diversos países ao redor do mundo, incluindo o Brasil. A disputa desorganizou cadeias de suprimento, forçou a renegociação de contratos e exigiu que empresas no mundo todo se adaptassem a um cenário de incertezas e custos mais altos. Para as empresas brasileiras, a guerra comercial deve representar tanto riscos quanto oportunidades.

Riscos e oportunidades

Por um lado, houve espaço para ocupar mercados antes dominados por produtos chineses, especialmente no setor de commodities e manufaturas básicas, mas desafios como alta nos custos, dependência de insumos importados, câmbio instável e dificuldades de adaptação comprometeram os resultados. Em um futuro próximo, pode pressionar ainda mais os negócios que já lidavam com um ambiente interno desafiador, marcado por alta carga tributária e burocracia excessiva.

O programa RS Talentos

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, realizará no dia 27 deste mês o Sergs Debates RS Talentos: Formação para Áreas Estratégicas. Será analisado, na oportunidade, o programa "RS Talentos" lançado pelo Governo do Estado durante o South Summit Brazil, com o objetivo de oferecer bolsas de estudo para a formação de engenheiros em universidades públicas e comunitárias do RS. O evento ocorrerá das 9h às 12h na sede da entidade no bairro Pedra Redonda em Porto Alegre

A compra de imóvel à vista

Mais de um terço dos moradores da Capital (35%) que planejam comprar um imóvel nos próximos seis meses pensam em usar recursos próprios. O percentual está acima da média nacional, que é de 23%. No Brasil, o financiamento ainda é a forma mais comum de adquirir uma casa ou apartamento (32%). Mas, na capital gaúcha, cresce o número de pessoas dispostas a pagar à vista. Em janeiro, eram 14%. Em abril, 35%. Os dados são do Índice de Confiança no Mercado Imobiliário Loft.

Missão do Sicredi nos EUA

Um grupo de diretores e executivos do Sicredi estão nos Estados Unidos até o dia 25 deste mês, em missão técnica para fortalecer a liderança estratégica e inovação da instituição. Na Filadélfia, terão imersão em temas como IA e cibersegurança na escola de negócios da University of Pennsylvania. Em NY, visitam a Salesforce, uma das maiores empresas globais de tecnologia.

A inflação menor em abril

O IPCA, que mede a inflação oficial do País, teve uma alta de 0,43% em abril, menor do que a registrada no mês anterior e em linha com o que era esperado pelo mercado, segundo análise dos economistas do Instituto de Economia Gastão Vidigal da Associação Comercial de São Paulo. Mas em relação ao acumulado em 12 meses, acelerou para 5,53%, ficando ainda mais acima do limite máximo estipulado pelo Banco Central (4,50%).

Um novo fôlego para a costura

No ritmo do consumo consciente e da moda circular, a costura que no dia 25 deste mês celebra a profissional do setor, ganha novo fôlego no Brasil. A data destaca histórias como a da paraibana Daniella Alves, da rede Tem Jeito, que representa uma geração de costureiras empreendedoras. Em um cenário onde reaproveitar, ajustar e customizar roupas se tornou tendência, o ofício manual se transforma em arte, negócio e expressão. Uma pauta sobre tradição, inovação e o futuro da costura no país.