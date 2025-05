Mercur na Feira Hospitalar

A Mercur, indústria brasileira, com 100 anos de história na área da saúde, chega à Feira Hospitalar 2025, que ocorre entre os dias 20 e 23 de maio no São Paulo Expo (SP), com mais de 40 lançamentos em soluções para a saúde. Com um portfólio robusto e diversificado, a empresa gaúcha de Santa Cruz do Sul leva ao evento diversos lançamentos voltados para mobilidade, reabilitação, termoterapia e tecnologias internacionais distribuídas com exclusividade no Brasil. Entre os destaques estão a Munhequeira Bumerangue Ajustável, itens da Linha Flex (com produtos para cotovelos, punhos, pernas e pés), além de corretores posturais, espaldeira, bolsas térmicas naturais e compressas em gel de uso multiuso.

Serviços voltam a crescer

O volume de serviços nas atividades de alojamento e alimentação (do qual bares e restaurantes representam cerca de 85%) aumentou 2,1% em março, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada pelo IBGE. O crescimento indica uma leve recuperação depois de um início de ano marcado por números negativos, onde houve queda de -4,% e -0,2% em janeiro e fevereiro, respectivamente. A comparação é feita com o mês imediatamente anterior e ajuste sazonal.

Queda de natalidade

Em 2023, o Brasil teve o menor número de nascimentos dos últimos 45 anos. O resultado, divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE, confirma a tendência de queda de natalidade que vem acontecendo no País. Foram 2.523.267 bebês nascidos vivos há dois anos (o dado mais recente disponível), número menor apenas do que o observado em 1974, quando começou a série histórica, 1975 e 1976.

Rede Hilton em Canela

Canela entrou para o hall de cidades que possuem hotéis com bandeira internacional com a inauguração, semana passada, da unidade número 700 da rede Hilton, na presença do prefeito Gilberto Cezar. O DoubleTree by Hilton, como será conhecido, foi instalado próximo ao Parque Estadual do Caracol, com vista privilegiada dos 120 quartos oferecidos. A marca Hilton está presente em 59 países e essa é a segunda unidade no RS.

Gaúchos em Chicago

Dezesseis empresários gaúchos desembarcaram quarta-feira passada, em Chicago, nos EUA, para a maior feira de alimentos e bebidas do mundo, que vai até esta quarta-feira. O grupo integra missão do Sebrae RS na NRA Show 2025. A imersão tem como objetivo acelerar microempreendedores da cadeia produtiva de alimentos e bebidas que atuam no RS. Realizado desde 1919, é considerado a principal vitrine do setor.

Federasul na CIC Caxias

Fortalecer redes de negócios, gerar inovação e impulsionar resultados. Esses são algumas das abordagens que estarão em pauta na próxima RA (reunião-almoço) da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), marcada para esta segunda-feira. O convidado será Rodrigo Sousa Costa, presidente da Federasul, que falará sobre o tema "Associativismo empreendedor".

Consórcio é alavancagem patrimonial

O consórcio imobiliário tem se consolidado como ferramenta de alavancagem patrimonial, permitindo a formação de portfólios sem uso imediato do capital próprio. Segundo a ABAC, o setor movimentou R$ 191 bilhões em 2024, e estratégias que usam rendimentos de investimentos para custear as parcelas têm ganhado força entre investidores. O especialista Juciel Oliveira, da Monteo Investimentos, explica como a gestão ativa das cotas e a flexibilidade da carta de crédito tornam o consórcio uma alternativa estratégica para quem busca rentabilidade e crescimento consistente.