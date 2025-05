A nova batalha do delivery

A Uber e o iFood anunciaram uma parceria estratégica no Brasil nesta quarta-feira, com a inserção de abas de mobilidade no aplicativo do iFood e de entregas no app da Uber. Como resultado da combinação, os usuários do iFood poderão solicitar corridas da Uber diretamente pelo app, enquanto os usuários da Uber terão acesso à entrega de comida, itens de mercado, farmácia e conveniência sem sair do aplicativo. A colaboração visa melhorar a experiência do usuário, segundo o comunicado. Ela permitirá, ainda, que as empresas tenham acesso à base de clientes uma da outra, expandindo o alcance no mercado brasileiro.

IA nos consultórios médicos

A startup gaúcha GestãoDS, especializada em soluções digitais para a área da saúde, lança, neste mês, uma funcionalidade baseada em inteligência artificial. A novidade permite a transcrição automática de consultas médicas, transformando conversas em registros organizados, diretamente no prontuário do paciente. A inovação devolve ao profissional um tempo que antes era consumido com anotações. Com isso, a experiência do paciente fica melhor, além de garantir registros mais completos e precisos.

O pagamento mais usado

O Pix encerrou o ano de 2024 com 63,8 bilhões de transações, crescimento de 52% ante os 41,9 bilhões em 2023, e mais uma vez se tornou o meio de pagamento mais usado no país em levantamento anual. As transações do Pix superaram as de cartão de crédito, débito, boleto, TED, cartão pré-pago e cheques no Brasil, as quais, juntas, totalizaram 50,8 bilhões.

A Operação Poste Limpo

A 5ª etapa da Operação Poste Limpo, promovida pela Prefeitura de Canela, em parceria com a RGE e operadoras de internet da região, será realizada no dia 20, continuando o trabalho de limpeza dos fios inativos nos postes da Avenida João Pessoa, perto do Supermercado Rissul ao início da Avenida Cônego João Marchesi. O trânsito terá alteração entre o Rissul e a Avenida Conego João Marchesi, operando em meia pista no sentido bairro/Centro, das 8h ao meio dia.

Preparação ao Enem UCS

Estão abertas as inscrições para a próxima edição do Preparatório Enem UCS, que ocorre dia 24 de maio, das 8h às 12h, no auditório do Bloco H do Campus-Sede da Universidade de Caxias do Sul. O projeto oferece aulas gratuitas à comunidade estudantil de Caxias e região tendo em foco a capacitação dos alunos para um bom desempenho no Enem, o que lhes pode garantir acesso à Universidade. O encontro do dia 2 jc 4 abordará conteúdos de matemática e história.

Gramado zero infrações

A Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, segue avançando com o projeto "Gramado Zero Infrações", que tem como foco a conscientização no trânsito e a melhoria da mobilidade urbana no município. Nas últimas semanas, a equipe da secretaria realizou abordagens para distribuir folders informativos com orientações sobre infrações recorrentes que comprometem o fluxo e a segurança no trânsito.

Onda verde e amarela em Portugual

Portugal nunca viu tantos brasileiros cruzarem o Atlântico como agora. Uma verdadeira "onda verde e amarela" tomou conta do país lusitano, impulsionada por fatores econômicos, políticos e sociais no Brasil, e pela receptividade histórica de Portugal. Os números comprovam essa realidade: estima-se que mais de um milhão de brasileiros residam atualmente em terras portuguesas, um contingente que vai muito além dos registros oficiais. De acordo com dados recentes, o número de brasileiros com registro em Portugal tem crescido exponencialmente.