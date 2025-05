Tazay investe em biometano

A Tazay, responsável pelo transporte de milhares de toneladas de resíduos por mês de Porto Alegre e da região metropolitana, inicia um projeto para abastecer seus caminhões com biometano gerado a partir do próprio resíduo que transporta. A iniciativa busca reduzir a dependência de combustíveis fósseis, promovendo a economia circular. O biometano é produzido a partir do tratamento dos resíduos na unidade da CRVR, em Minas do Leão. Esse aterro sanitário atende a mais de 8,5 milhões de pessoas no RS e tem capacidade total de 23 milhões de toneladas. A unidade gera biogás e biometano a partir da decomposição dos resíduos urbanos, possibilitando seu uso como combustível limpo e renovável.

A Secretaria Municipal de Saúde de Canela e o Conselho Municipal de Saúde promovem neste sábado (17) a 12ª Conferência Municipal de Saúde, com a finalidade de discutir as propostas que irão compor o Plano Municipal de Saúde para o período 2026/2029. O evento será realizado no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação (Cidica), das 8h às 13h, e toda a comunidade é convidada a participar. As inscrições serão feitas na hora.

O dia 31 de maio está chegando e, com ele, dor de cabeça para muitos microempreendedores individuais (MEIs) que precisam entregar até essa data a Declaração Anual Simplificada para o MEI, mas não sabem como proceder. O Sebrae RS orienta sobre essa obrigação e outros temas durante a Semana do MEI 2025, ação que ocorre de 26 a 30 de maio. As inscrições são gratuitas e já estão abertas.

O Simecs (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul) Transforma ocorrerá em 22 de maio, das 13h às 18h, no UCS Teatro. O evento abordará temas como neoindustrialização e economia, com palestras de Clóvis de Barros Filho e painel com José Velloso (Abimaq), Claudio Sahad (Sindipeças), Juliane Aére (John Deere) e Angelin Adams (Saur). Inscrições gratuitas para associados.

Mais uma vez, o Conselho Regional de Administração do RS (CRA-RS) marca presença na Feira Brasileira do Varejo (FBV), que acontece entre os dias 21 e 23 de maio, na sede da Fiergs. Em meio a uma série de palestras e atividades proporcionadas pelo evento, a autarquia terá um estande próprio para receber estudantes e profissionais da Administração com o intuito de promover um espaço de troca de experiências e networking.

A maior consultoria tributária do Brasil, está com mais de 50 oportunidades de trabalho abertas em Porto Alegre (RS). As inscrições podem ser feitas pelo site até o dia 16 deste mês. As vagas contemplam estudantes universitários a partir do 3º semestre, recém-formados e profissionais com experiência mínima de três anos em áreas como Direito, Contabilidade, Administração, Tecnologia da Informação, Marketing, Design, Publicidade, Inteligência de Dados, entre outras.

Em um mundo cada vez mais acelerado, a busca por refeições que tragam aconchego e remetam a memórias afetivas tem ganhado força. Nesse contexto, a culinária italiana tem se consolidado como uma das principais escolhas dos brasileiros, sendo considerada a verdadeira comfort food — ou "comida de conforto" — por muitos. Massas frescas, molhos que exigem tempo e dedicação, queijos derretendo e aromas envolventes são apenas alguns dos elementos que tornam a comida italiana uma experiência sensorial única.