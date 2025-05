A maior feira de calçados

Com 353 marcas brasileiras confirmadas, a 4ª edição da BFSHOW terá 681 compradores, sendo 175 deles internacionais, convidados para o evento. Maior feira calçadista da América Latina, a mostra acontece entre os dias 19 e 21 de maio, no Distrito Anhembi, em São Paulo/SP. Mais de 10 mil lojistas e importadores são esperados nos três dias de evento — incluindo os convidados selecionados em parceria com os expositores. A feira é uma realização da Abicalçados com organização da NürnbergMesse Brasil. Nesta edição, ela cresceu 30% em espaço, chegando a mais de 32 mil metros quadrados.

Equipamentos compactos

A aplicação de equipamentos compactos deve crescer nos próximos anos devido às boas perspectivas nas áreas de infraestrutura, construção civil, habitação de interesse social e saneamento. Para demonstrar seu potencial, a Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração (Sobratema) promoverá o Conexões e Negócios, no dia 22 de maio, a partir das 17h30, no Rancho Português (SP).

Santa Clara na APAS Show

Em parceria com a OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras), a Cooperativa Santa Clara participa da APAS Show em um estande coletivo ao lado de outras cooperativas. O festival ocorre entre os dias 12 e 15 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo. Considerado o maior festival supermercadista do mundo, a APAS Show reuniu em 2024, mais de 850 expositores, movimentou R$ 15,3 bilhões em negócios e atraiu mais de 73 mil visitantes.

Design brasileiro em NY

Com raízes no design brasileiro e um olhar voltado para o mundo, a Uultis desembarca em Nova Iorque de 18 a 20 de maio para participar da ICFF - The International Contemporary Furniture Fair, uma das principais vitrines globais do mobiliário contemporâneo. Em meio a tendências do setor, a marca de móveis de alto padrão do Grupo Herval (Dois Irmãos/RS) apresenta ao público a coleção Simbiose, enaltecendo as formas orgânicas, a cultura das cidades brasileiras e a sofisticação com propósito que define o seu DNA.

As lanternas de reposição

Referência no Brasil e na América Latina, a Multilight Lanternas completa 25 anos na nova e mais ampla sede, em Caxias do Sul, na qual investiu R$ 250,00. Ela fabrica lanternas de reposição para linha automotiva pesada, e chicotes e conectores para linha automotiva leve e pesada. A nova sede, localizada em Forqueta, tem uma área de 3,2 mil metros quadrados, quase o dobro da anterior, que ficava no bairro Cidade Nova. E projeta dobrar a capacidade produtiva.

Seniores donos de negócios

O Brasil contabilizou, no fim do ano passado, o dado recorde de 4,3 milhões de seniores donos de negócios (com 60 anos ou mais), que representaram também um percentual inédito na participação desse público no universo de empreendedores do país. Pesquisa realizada pelo Sebrae, com base em informações da PNAD Contínua, mostra que em 12 anos - entre 2012 e 2024 - o número de donos de pequenos negócios com 60 anos ou mais cresceu 53%.

Bom Princípio Alimentos em Chicago

A empresa gaúcha Bom Princípio Alimentos garantirá a presença na maior feira global do setor de alimentação, a NRA Show 2025 (National Restaurant Association Show) que acontece de 17 a 20 de maio, na cidade de Chicago (EUA). Referência nacional na fabricação de recheios de chocolate e frutas, cremes de avelã, doces de leite, geleias e conservas, a marca está investindo no seu plano de expansão, participando de exposições para garantir novidades nos lançamentos, conferir tendências e negócios.