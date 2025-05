Selo do Banco de Alimentos

A Green Benefícios recebeu o Selo BAH - Heróis do Banco de Alimentos, concedido pela instituição e certificado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A distinção reconhece empresas engajadas na luta contra a fome. Mantenedora do Banco de Alimentos há três anos, a Green Benefícios realiza contribuições mensais e doações de alimentos e outros itens essenciais para as campanhas promovidas pela instituição. O selo dá ao consumidor o poder de escolha em suas compras e adesões, e orientando suas escolhas alinhadas a valores humanos e sociais, além de incentivar um ciclo virtuoso de consumo responsável e impacto positivo.

Queda no preço do café

A saca de 60 quilos do café arábica custa, nesta segunda-feira, R$ 2.553,20, na cidade de São Paulo. O valor foi definido após queda de 0,29%. Para o café robusta, houve redução de 0,72% no preço e a mercadoria é negociada a R$ 1.666,84. Os valores são do Cepea.

Alimentação fora do lar

Os preços da alimentação fora do lar cresceram nos últimos 12 meses acima do índice geral da inflação, segundo dados do IPCA divulgados na última sexta-feira (09) pelo IBGE. Enquanto o índice geral registrou alta de 5,53%, a alimentação fora do domicílio cresceu 7,61%. o que indica que os empreendedores do setor estão aos poucos repassando os custos para os cardápios

Esponja biodegradável

Enquanto o mundo busca soluções cada vez mais sustentáveis para o dia a dia, a Condor inova ao lançar a primeira esponja biodegradável do Brasil, com desempenho idêntico ao da esponja tradicional de limpeza pesada. Desenvolvida com tecnologia de ponta, contém um aditivo orgânico incorporado à formulação na fase inicial da produção, responsável por acelerar o processo de decomposição. A novidade será apresentada com exclusividade na APAS Show 2025, a maior feira supermercadista do mundo, e promete transformar o segmento de limpeza com uma alternativa prática, eficiente e ecológica.

As franquias de costura

Em meio à alta da moda sustentável e da personalização, franquias de costura vêm ganhando protagonismo no franchising brasileiro. Segundo a ABF, o setor de moda cresceu 16,2% em 2024, e com a explosão das compras online em sites internacionais, a demanda por ajustes e customizações disparou. Esse novo comportamento de consumo está transformando um ofício antes informal em um negócio rentável, acessível e com forte apelo sustentável.

O azeite internacional

O Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) foi convidado para participar, com o aval do Ministério da Agricultura, da 64ª reunião do Conselho Consultivo do Comitê Oleícola Internacional (COI) hoje em Úbeda, na Espanha. O COI é uma organização intergovernamental promotora do azeite e das azeitonas de mesa. Ele visa ainda definir normas de qualidade, além de fiscalizar a autenticidade que envolve 95% da produção mundial. O Objetivo da participação será mostrar a intenção de o Brasil ocupar uma cadeira no órgão.

Trabalho em casa é mais produtivo

Quase metade dos profissionais (48,6%) acreditam serem mais produtivos trabalhando de casa. É o que revela recente pesquisa realizada pela Michael Page, uma das maiores consultorias especializadas em recrutamento de média e alta gerência, parte do PageGroup. O estudo apontou, ainda, que 27% dos colaboradores preferem trabalhar em casa em 2 dias da semana, ficando à frente dos adeptos aos 5 dias remotos (24,3%), 3 dias (21,6%), 1 dia (13,5%) e dos que não desejam nenhum dia de trabalho em casa (8,1%).