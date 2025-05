Cursos para servidores

Mais de 2 mil servidores públicos municipais já participaram dos cursos oferecidos pela Govbr nos primeiros quatro meses de 2025. A ação faz parte da campanha "Educacional Para Novos Desafios" e tem como objetivo preparar os servidores que tenham assumido cargos no início do ano. Ao todo, a programação contempla 71 cursos voltados ao uso eficiente das soluções de gestão pública da Govbr, com foco em finanças, tributação, gestão de pessoal, processo digital e educação. As capacitações são oferecidas nos formatos presencial e online e apoiam as prefeituras na manutenção da eficiência dos serviços públicos em períodos de renovação de equipe.

O Programa Miniempresa

O Programa Miniempresa, da Junior Achievement RS, superou a meta de 2 mil alunos definida para a edição de 2025 e atingiu o maior número de inscritos desde a pandemia: 2.129, sendo 55% de escolas públicas ou OSCs. São 104 turmas em 30 municípios, conduzidas por 340 voluntários. Eles capacitam os jovens a criar e gerir uma miniempresa, além de desenvolver um produto, ajudando a preparar os estudantes para o trabalho e o empreendedorismo.

Vibra Foods na Apas Show

Uma das maiores empresas de avicultura do País, a gaúcha Vibra Foods apresentará novidades do portfólio da marca Nat na Apas Show 2025, em São Paulo, de 12 a 15 de maio. Posicionado no principal encontro supermercadista do mundo, o estande institucional da empresa exibirá a nova linha de cortes frescos temperados só com ingredientes naturais, a renovação da linha Food Service e as novas embalagens de Nat Verde, ícone da marca. Com origem em Montenegro, a empresa exporta produtos avícolas para mais de 70 países.

O melhor destino gaúcho

Gramado, um dos destinos turísticos mais consolidados e admirados do Brasil, acaba de conquistar mais um reconhecimento importante: foi eleita o "Melhor Destino Gaúcho" pela pesquisa Top of Mind - As Marcas do RS, promovida anualmente pelo Grupo Amanhã. O levantamento ouviu 1.200 pessoas em sete mesorregiões do RS.

Postos de trabalho formais

Canela apresentou crescimento no número de postos de trabalho formais ocupados no primeiro trimestre de 2025, sobre igual período de 2024. De janeiro a março deste ano, entre admissões e demissões, a cidade registrou um estoque de 202 empregos, enquanto só 59 se mantiveram em igual período de 2024 na cidade. No total, são 8.661 empregos que se mantêm no município. Os dados são do Novo Caged, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego no final de abril.

Qualificar agentes de inclusão

Parceira de Porto Alegre e Alvorada e especializada no trabalho de inclusão junto às crianças com deficiência nas escolas, a Associação Brasileira de Educação, Saúde e Assistência Social (Abess) realizou, entre janeiro e fevereiro deste ano, 150 horas de qualificação com mais de 450 agentes de inclusão - que já atuavam na rede municipal da capital. As capacitações continuarão ao longo de 2025.

Prato da Boa Lembrança em Gramado

O Giostra Cucina, restaurante do Hotel Casa da Montanha em Gramado, acaba de lançar seu prato 2025 da Boa Lembrança: o Baccalà di Veneto, criado pela chef gaúcha Carla Pernambuco. A receita une bacalhau confitado, polenta ao mascarpone, aspargos grelhados, tomates desidratados e crumble crocante. Disponível por R$ 239, acompanha o tradicional prato de cerâmica pintado à mão - peça colecionável da Boa Lembrança. O Giostra Cucina leva no nome - que significa "carrossel" em italiano - a proposta de uma experiência lúdica, afetiva e elegante.