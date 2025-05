Affonso Ritter

A busca por alimentos mais sustentáveis tem instigado o crescimento das granjas que produzem ovos orgânicos no RS. Nesses locais, as galinhas são criadas soltas, com alimentação sem agrotóxicos e insumos certificados, num sistema que respeita o bem-estar animal e atrai o consumidor que busca uma alimentação mais natural e saudável. Conforme o produtor do Sítio Gigante e presidente da Associação dos Produtores da Rede Agroecológica Metropolitana (Rama), Eduardo Gigante, a produção de ovos orgânicos exige cuidados específicos e um compromisso com práticas sustentáveis. "A ração para produção orgânica não existe pronta. Todo produtor orgânico tem sua fábrica de rações. Precisa comprar os insumos com certificação orgânica. Há poucos produtores de milho e farelo de soja orgânico", explica Gigante que produz ovos em Viamão.

Outros empreendimentos

Além do Sítio Gigante, também em Viamão, outros três empreendimentos se dedicam à produção de ovos: Viver Bem, Querência e Pedra Chata. Esses produtores têm ampliado seus plantéis para atender à crescente demanda, inclusive de outros estados do País.

Indústria menos produtiva

Este é o quinto ano consecutivo que o indicador de produtividade do trabalho na indústria de transformação brasileira caiu. A retração em 2024 foi de 0,8%, segundo levantamento da CNI, que mostra o resultado de um avanço mais expressivo nas horas trabalhadas (4,5%) do que no volume de produção (3,7%). Esse descompasso sugere que o setor perdeu eficiência: mesmo com mais pessoas empregadas e mais tempo de trabalho, a produção não acompanhou o mesmo ritmo. Desde 2019, a produtividade já acumula queda de 9%.

A inteligência das marcas

Com o compromisso de aprofundar a inteligência por trás da construção de marcas e projetos, a A27, estúdio criativo multidisciplinar gaúcho com atuação global, anuncia o lançamento da Enter27, seu núcleo exclusivo de pesquisa estratégica. O projeto é liderado pelas sócias-fundadoras Fernanda Momo e Giovana Schiavi, doutoras com ampla trajetória acadêmica e prática nas áreas de contabilidade, administração e gestão de negócios.

Selo de excelência da ABF

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) anuncia o grupo de marcas que recebeu o Selo de Excelência em Franchising (SEF) em 2025. Neste ano, em sua 33ª edição, a principal chancela do setor de franquias nacional foi concedida a 237 redes franqueadoras, destas 58 marcas do Sul com oito estreantes, sendo no total 24 do Paraná, 22 de Santa Catarina e 12 do Rio Grande do Sul. Segundo critérios, as marcas estão divididas nas categorias Mega, Máster, Sênior e Pleno. O Selo é concedido com base nos resultados de uma Pesquisa feita diretamente com os franqueados das redes inscritas, conduzida de forma independente pela Nielsen.

Avanço do IA no mercado de trabalho

O avanço da Inteligência Artificial (IA) já impacta diretamente a dinâmica do mercado de trabalho, inclusive em áreas até então consideradas seguras, como os setores criativos, estratégicos e analíticos. A constatação é do especialista em tecnologia e inovação Roger Simões, que defende a necessidade urgente de reinvenção profissional para acompanhar as transformações provocadas pela automação. Com mais de 20 anos de atuação em projetos no Brasil e no exterior, Simões destaca que o debate não deve mais se concentrar em "se" a IA afetará o trabalho humano, mas em "como" e "com que velocidade" essa mudança ocorrerá. "A inteligência artificial não elimina empregos automaticamente, mas redefine funções".