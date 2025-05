Menor renda também usa Pix

Affonso Ritter

Em apenas quatro anos, o sistema de transferências instantâneas lançado pelo Banco Central se consolidou como o principal meio de pagamento no País. Conforme o estudo Geografia do Pix, realizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), mais de 150 milhões de brasileiros fizeram pelo menos uma operação até dezembro de 2024, ou 63% da população. O número confirma a adoção massiva da ferramenta, que vem promovendo inclusão financeira em escala inédita. A adesão se distribui amplamente entre as regiões, com os maiores índices no Sudeste (66,7%) e Centro-Oeste (64,7%). Os dados chamam atenção para estados de menor renda, como Roraima, Rondônia e Amapá, todos com taxas superiores a 65%.

Fundo Garantidor Sebrae

O Sebrae lançou nesta terça-feira o Fampe Microcrédito, novo fundo garantidor cujo foco é assegurar operações de microcrédito realizadas sobretudo pelas OSCIPs regulamentadas pelo Ministério da Justiça e que integram o Programa Acredita. O Fundo viabilizará, no primeiro momento, R$ 250 milhões em crédito para os MEIs, público que enfrenta inúmeras dificuldades no acesso ao crédito do sistema financeiro tradicional.

Um ano após as enchentes

Um ano após as enchentes que atingiram mais de 400 municípios no Estado, o RegeneraRS atua como catalisador da reconstrução. Com um fundo de R$ 40 milhões, ele já destinou R$ 13 milhões a 16 projetos e pode alavancar até R$ 378 milhões em investimentos. A iniciativa reúne atores como Instituto Helda Gerdau, Gerdau, Vale e Grupo Fleury, atuando em habitação, educação, soluções urbanas e apoio a negócios. As ações incluem casas, escolas, crédito e regeneração urbana com foco em impacto social.

Energias renováveis Soprano

A Soprano anuncia, por meio da unidade de Energias Renováveis, o lançamento dos inversores monofásicos Nansen 7,5kW e Solis 7,5kW. Desenvolvidas para atender à modalidade Fast Track da Agência Nacional de Energia Elétrica, as novidades visam facilitar a instalação de sistemas fotovoltaicos residenciais e comerciais de Norte a Sul do Brasil.

O Prêmio ESG Chevrolet

Projetos de economia circular/coleta seletiva, energia solar, tratamento de água e resíduos líquidos, aquisições de novas lojas e um inventário de gases de efeito estufa foram algumas das práticas desenvolvidas pela rede Sinoscar, em 2024, que contribuíram para posicionar a empresa entre as oito melhores concessionárias do país e as quatro da Região Sul no 2º Prêmio ESG Chevrolet, concedido pela GM do Brasil. A Sinoscar integra o Grupo Gaúcho Sinosserra.

Artecola recebe recertificação

Seguindo sua jornada de sustentabilidade e ESG, a Artecola, indústria química multilatina com 77 anos de atuação recebeu, na segunda-feira, a recertificação no nível mais elevado do Origem Sustentável, o Diamante (mais de 80% dos indicadores atingidos). A entrega aconteceu na sede da empresa, em Campo Bom (RS), e teve a participação das diretorias da Artecola e Assintecal.

Miolo Wine Group lança novos vinhos

A grande novidade da Miolo Wine Group é o lançamento de três vinhos que unem alma brasileira e terroir argentino: os novos Miolo Seleção Malbec & Bonarda Safra 2024 e Miolo Seleção Sauvignon Blanc & Torrontés Safra 2025, e a Safra 2024 do Miolo Reserva Malbec. Elaborados na Bodega Renacer, em Luján de Cuyo, Mendoza, onde a Miolo firmou seu quinto terroir, ultrapassando as fronteiras brasileiras, os rótulos marcam a estreia de novos cortes e novas castas no portfólio da marca, que agora conta com sete vinhos na linha Miolo Seleção, a 'queridinha dos brasileiros'.