O Boticário para Dia das Mães

Eleita a melhor marca para presentear no Dia das Mães, O Boticário preparou 16 opções de kits e 20 combos, dos produtos mais vendidos da marca, pensados especialmente para agradar todos os estilos de mãe. Os consumidores poderão escolher entre opções que reúnem itens de perfumaria, cuidados com o corpo, cabelos e maquiagem, com a curadoria de combinações que refletem carinho e sofisticação. Com preços especiais a partir de R$ 59,90, os itens em edição limitada oferecem ainda descontos de até 30% em todos os canais de vendas.

Empresas registradas no País

O estudo mais recente da BigDataCorp, intitulado "CNPJs do Brasil", que analisa todas as empresas brasileiras revela um crescimento significativo no número de empresas registradas no País. Em março de 2025, o Brasil superou a marca de 64 milhões de CNPJs, com aumento de 7,72% sobre igual período do ano anterior. Esse crescimento é ainda mais expressivo quando se observa o número de empresas ativas, que subiu 16,11%, passando de 21,8 milhões para 25,3 milhões de estabelecimentos.

Declaração anual do Simples

O prazo para declarar o imposto de renda da pessoa física termina no dia 31 de maio, quando se encerra também o envio da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN). As duas declarações têm como referência os rendimentos de 2024. Todos os brasileiros que tiveram rendimentos tributáveis, na pessoa física, acima de R$ 33.880 são obrigados a fazer o ajuste de contas com a Receita Federal. Mesmo os MEIS que não tiveram receita em 2024 são obrigados a declarar a DASN.

A rodada de cursos gratuitos

O Senac-RS e o Ministério do Turismo lançam a terceira rodada de cursos gratuitos de qualificação profissional pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), com vagas limitadas e inscrições até 16 de maio, pelo site do Ministério do Turismo, e matrícula de 19 a 30 de maio. São 190 vagas em oito escolas do Senac-RS e início das aulas em junho.

Um ano da tragédia ambiental

A prefeitura de Porto Alegre promove, nesta quarta e quinta-feira, encontros para debater a adaptação climática e a proteção do território contra novos eventos climáticos extremos. Será no auditório localizado na rua Luiz Voelcker, 55. A partir das 9h, especialistas, gestores e jornalistas irão relembrar o que aconteceu na Capital em maio de 2024. Também estarão em pauta as ações emergenciais e de reconstrução. Os encontros buscam projetar o futuro da cidade.

A nova sede honorária italiana

No mês que marca a tão aguardada celebração dos 150 anos da imigração italiana no RS, o Comitê dos Italianos no Exterior, circunscrição RS, assinala um momento histórico em sua trajetória: a inauguração de sua sede honorária, amanhã de manhã. É no Carlos Gomes Center. Na mesma ocasião acontecerá o lançamento do livro "Andiamo Via - Uma Viagem no Tempo para a Imigração Italiana ao Sul do Brasil", do escritor Carlos Iotti.

Pagamento de impostos não devidos

A MasterTax, empresa líder em automação fiscal e tributária, divulgou pesquisa sobre o desafio tributário no Brasil. Conduzido pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o estudo revelou que 95% das empresas brasileiras pagam impostos indevidos. O texto explorou um cenário de erros de cálculo, classificação fiscal incorreta ou falta de cruzamento entre tributos pagos e obrigações declaradas, que resulta em desperdício financeiro e exposição a riscos fiscais, e que podem gerar autuações.