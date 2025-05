A chegada do novo IBS

Com a chegada do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), prevista para 2026, os municípios precisam começar a se organizar para não perder participação na arrecadação dos novos tributos. A orientação é do Conselho Técnico das Administrações Tributárias (CTAT), que divulgou a Nota Técnica nº 4/2025 com recomendações práticas às prefeituras. O documento foi elaborado com o apoio da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e traz diretrizes para que as gestões municipais melhorem a forma como acompanham e fiscalizam os tributos locais, garantindo uma participação mais justa na divisão do IBS, especialmente durante o período de transição. Criado pelareforma tributária, o IBS terá a gestão compartilhada entre União, estados e municípios.

Vinícola Courmayeur rebatizada

A Vinícola Courmayeur do Vale dos Vinhedos, interior de Garibaldi, dedicou mais de um ano na construção de um novo posicionamento. Rebatizada com o nome Courmayeur Domaine, a empresa relança sua marca na Wine South America, que começa nesta terça-feira, dia 6, em Bento Gonçalves. Nela a vinícola apresenta a essência que conquistou gerações de apreciadores e que agora, madura, não apenas compreende o novo comportamento de consumo de vinhos como também decide mudar para atender a este novo mercado.

Uma nova formação médica

O Ministério da Educação (MEC) iniciou uma das mudanças mais significativas da última década na formação médica brasileira. Com o lançamento do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), anunciado em 23 de abril, o governo federal cria novo instrumento de avaliação que será aplicado anualmente a partir de 2025 a todos os estudantes concluintes dos cursos de Medicina no País.

Um retorno para as origens

Líderes e empresas enfrentam um turbilhão constante de informações e demandas, neste mundo cada vez mais veloz e digital. Por isso, a busca por um refúgio que ofereça clareza, resiliência e uma visão mais ampla torna-se crucial. A resposta pode estar em um retorno às origens: literalmente uma imersão na natureza.

O GovTech Summit 2025

A Fundação Certi é apoiadora do GovTech Summit 2025, o maior evento voltado a iniciativas GovTech do País, que será realizado nos dias 29 e 30 de maio, na Pucrs, em Porto Alegre. Com o tema Governos Inteligentes, o evento irá debater como a tecnologia pode tornar a gestão governamental mais eficaz, transparente e focada no cidadão, além de conectar startups, investidores e poder público.

A tecnologia cria profissões

A tecnologia é importante força propulsora em inúmeros setores do mercado profissional, não só criando novas áreas, mas também transformando atuações tradicionais a partir de novas ferramentas, serviços e oportunidades. Conforme o Fórum Econômico Mundial, em uma pesquisa feita com 55 países, a tecnologia deve ajudar a criar 78 milhões de novos postos de trabalho até 2030, superando em muito o saldo frente a outros empregos que correm o risco de serem substituídos.

Boas expectativas para o Dia das Mães

Pesquisa realizada em abril pela Abrasel revela que os estabelecimentos guardam boas expectativas para o Dia das Mães. Quase oito em cada dez devem abrir no domingo comemorativo, dia 11. Entre esses, 78% esperam faturar mais este ano do que na mesma data do ano passado, sendo que 62% esperam aumentar as vendas em até 20%. Além disso, 8% entre 21% e 30%, e para 8% a alta pode passar de 30%. Outros 14% esperam faturar o mesmo que em 2024, e 4% acreditam em queda no faturamento. Já 4% não existiam em 2024 e não têm base para comparação.