Uma semana para 50

Enquanto a população mais velha enfrenta dificuldades de contratação, no Grupo Pereira, dono do Fort Atacadista, a realidade é bem diferente. Pelo terceiro ano consecutivo, o grupo, que é o sétimo maior varejista do País, promove uma semana exclusiva de contratação de pessoas 50 . Ao todo, a empresa tem 2 mil vagas disponíveis para todos os perfis e idades, inclusive os 50 , em todos os estados onde atua: Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. No Rio Grande do Sul, são mais de 80 oportunidades, sendo 29 em Canoas, 24 em Caxias do Sul (sendo duas para agentes de viagem na Pera Turismo), 13 em Novo Hamburgo, 13 em Santa Cruz do Sul e 9 em Viamão.

Os benefícios flexíveis

No Dia do Trabalho, que foi celebrado ontem, empresas brasileiras destacaram os benefícios flexíveis como ferramenta essencial para valorizar e reter talentos. Com a crescente diversidade de perfis profissionais e modelos de trabalho, a personalização dos benefícios corporativos tem se mostrado uma resposta eficaz às necessidades individuais dos colaboradores. Conforme a Pesquisa de Benefícios da Aon de 2023, houve um aumento de 75% na concessão de benefícios flexíveis sobre 2021, com 14,3% das empresas adotando a prática.

Mudança de emprego

O Dia do Trabalho, comemorado em mais de 80 países em 1º de maio, sempre foi uma data para reconhecer conquistas históricas dos trabalhadores. No Brasil, ela remete à criação da CLT, em 1943. Agora em 2025, a data também se impôs como um momento de olhar para frente onde, segundo Robert Half, 54% dos profissionais brasileiros estão em busca de novas oportunidades de emprego, com 69% desejando trocar de empresa e 31% considerando uma mudança de carreira.

Miolo Íride Sur Lie Nature

Chega ao mercado a quarta edição do Miolo Íride Sur Lie Nature. Depois de 2009, 2011 e 2012, agora é a vez de lançar a parcela limitada da Safra 2015. As 5.490 garrafas deixaram as caves da Vinícola Miolo, no Vale dos Vinhedos, onde permaneceram por 10 anos, e já podem ser apreciadas. O lançamento do espumante marca ainda o brinde da Família Miolo aos 150 anos da imigração italiana no Brasil, uma data que traz à tona memórias de uma trajetória que começou com a chegada do imigrante Giuseppe Miolo no Vale dos Vinhedos.

Biblioteca Central da UCS

Os 58 anos de história da Universidade de Caxias do Sul se misturam com a existência da Biblioteca Central (BICE), no Campus-Sede da Instituição. O espaço completa 55 anos neste domingo. A propósito, a coordenadora Michele Marques Baptista, ressalta que a Biblioteca vai muito além de repositório de livros e documentos. "Ela se consolida como um espaço cultural e acadêmico dinâmico, onde alunos e professores circulam diariamente, tornando-a um ponto de encontro vital para o desenvolvimento intelectual e a troca de saberes".

Exposição imersiva Ayrton Senna 30 anos

Após passar por São Paulo com grande sucesso de público, a exposição imersiva "Eu, Ayrton Senna da Silva - 30 anos" chega a Porto Alegre. De 21 de maio a 27 de julho, o Bourbon Country será palco da mostra interativa que celebra a trajetória pessoal e profissional de um dos maiores ídolos do esporte brasileiro. Em uma experiência sensorial e emocionante, o público poderá revisitar momentos marcantes da vida do tricampeão mundial de Fórmula 1 e seu enorme legado para o esporte e a sociedade. A pré-venda de ingressos já está disponível na plataforma Sympla.